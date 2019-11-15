«Ангел-Хранитель»: новый клип о тех, кто не уехал из Нарвы и продолжает верить в этот город
Несколько дней назад в Youtube появилась мелодичная композиция и отличный клип на песню «Ангел-Хранитель» группы Avenova.
Нарвская группа выпустила музыкальное видео о тех, кто не уехал из города, продолжает развивать и верить в него. Главные герои - простые нарвитяне, которые, имея такую возможность, не уехали, остались каждый на своем месте.
В клипе снялись люди совершенно разных профессий, но все те, кто, как говорят в Нарве, «топят за Нарву». Главный архитектор города Иван Сергеев, директор Пяхклимяэской гимназии Вячеслав Коновалов, наставник футзальной команды «Нарва Юнайтед» Александр Дмитриев, художница Мария Самбуренко и другие ребята - все эти люди легко могли найти применение своих талантов где угодно в мире или, как многие, переехать в Таллинн, но остались в Нарве, развивать родной город.
Съемка клипа шла летом-осенью.
Снимала видео нарвитянка Софья Костенкова.
Группа Avenova - производное от фолк-рок группы AveNue с фронт-меном Владимиром Чердаковым.
СМОТРИТЕ НОВЫЙ КЛИП КОЛЛЕКТИВА НИЖЕ!