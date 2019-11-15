Карслон прилетал? В Швеции из канцелярии премьера украли несколько пистолетов

В старинном здании Rosenbad, что в центре Стокгольма, размещается канцелярия премьер-министра Швеции и офисы министерств юстиции и миграции. Здание охраняется частной службой безопасности Securitas.

25 октября в полицию поступило сообщение о пропаже из оружейного сейфа шести пистолетов Glock 17 и около 300 патронов c пулями с разрушающейся оболочкой. Это дополнительное оружие для и без того вооруженных охранников, для использования в случае нападения на здание.

Пока все ответственные службы воздерживаются от комментариев об этом экстраординарном происшествии. Только полицейское управление Стокгольма выпустило краткий пресс-релиз: «Полицейское заявление об этом инциденте было сделано 25/10. Дело рассматривается Управлением по тяжким преступлениям в городском полицейском участке Стокгольмского полицейского региона. Предварительное следствие ведет прокурор. Вопросы процедур обеспечения безопасности в правительственных учреждениях находится под контролем полицейского управления правительственных учреждений».

Репортёры издания Expressen смогли выяснить, что сотрудники охранного предприятия Securitas еще в марте обнаружили пропажу, но тщательно скрывали этот факт. Можно только удивляться какой беспорядок царит в шведских правительственных учреждениях.