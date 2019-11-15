Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, для которых 2020 год начнется с удачи

Астролог Павел Глоба составил гороскоп по знакам Зодиака на январь 2020 года, выделив три, у которых, по мнению эксперта, первый месяц следующего года будет удачным.
По словам специалиста, Тельцы будут наделены незаурядной творческой энергией. Астролог отмечает успех и активность представителей этого знака Зодиака во всех сферах, поэтому рекомендует уже сегодня определиться с тем, что для вас наиболее важно, иначе вам может не хватить сил на все сразу.
Львам в январе 2020 года Павел Глоба обещает отсутствие преград. Мечты и давно задуманные цели начнут воплощаться в жизнь. Астролог отмечает, что успешными будут в том числе самые, казалось бы, безумные проекты. Однако необходимо проявить упорство и трудолюбие, которые помогут вам воплотить в жизнь ваши задумки. Помните, что ничего не дается просто так, но энергетика периода способствует тому, что при проявлении должного напора все будет складываться как нельзя лучше и удачней.
Водолеев в январе 2020 года ждут перемены в профессиональной деятельности. Представители этого знака Зодиака могут освоить новую профессию, сменить место работы, подняться вверх по карьерной лестнице. Павел Глоба говорит о том, что позитивные перемены в начале грядущего года затронут практически всех представителей этого знака Зодиака. Тем, кто отчаялся получить повышение, он рекомендует не переживать, а для самоуспокоения можно пойти на курсы повышения квалификации или начать осваивать новое дело.