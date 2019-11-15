Знаки Зодиака, которых невозможно обмануть

Каждый из нас хотя бы раз в жизни говорил неправду. Есть доверчивые люди, которых очень просто обмануть, но представителей четырех знаков Зодиака практически невозможно обвести вокруг пальца.
Всем, кто хочет научиться видеть людей насквозь, стоит начать с анализа того, как лгут мужчины и женщины по знаку Зодиака. Подход к обману у сильного и прекрасного пола разный, но он по-своему интересен.
Рак
Раки — искусные лжецы и манипуляторы, поэтому их самих не обмануть. Как говорится, чтобы поймать того, кто лжет, нужно тоже стать лжецом. Представители этого знака — очень целеустремленные люди, поэтому на пути к успеху они всегда стараются получить максимальное количество полезных навыков. Разбираться в людях они учатся еще в детстве. Это позволяет им предугадывать ложь еще до того, как собеседник решился на нее.
Еще Раки умеют усыплять бдительность людей, делая вид, что ничего не смыслят во взаимоотношениях и деловых переговорах. Раки относятся к самым хитрым знакам Зодиака, что позволяет им быть на шаг впереди своих врагов и недоброжелателей и прогнозировать все их проколы.
Дева
Играть с Девами в кошки-мышки бесполезно, потому что они чуют неладное за версту. Если вы ранее уже попадались на лжи, то можете даже не надеяться на то, что вам это сойдет с рук снова. Девы — осторожные и предусмотрительные люди, которые никогда не забывают предательство, ложь, обиды.
Скорпион
Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Скорпионы обладают очень мощным шестым чувством. Это их главное оружие в борьбе против лжецов. Скорпион легко может сопоставить то, что человек говорит, с тем, что есть на самом деле, так как представители этого знака очень умны. У них невероятная память, которая помогает им разоблачать нечестных людей.
Более того, Скорпионы не будут просто молчать: они попытаются докопаться до истины. В этом им помогут наводящие вопросы и сильное энергетическое давление, которое может сломать любого.
Козерог
Они не забывают проверять достоверность фактов, чужих высказываний. Они ответственно относятся ко всему, что происходит вокруг, поэтому ни одно слово не пройдет незамеченным. Козероги сразу обращают внимание на недосказанность или искаженность фактов.