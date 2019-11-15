Знаки Зодиака, которых невозможно обмануть

Всем, кто хочет научиться видеть людей насквозь, стоит начать с анализа того, как лгут мужчины и женщины по знаку Зодиака. Подход к обману у сильного и прекрасного пола разный, но он по-своему интересен.

Рак

Раки — искусные лжецы и манипуляторы, поэтому их самих не обмануть. Как говорится, чтобы поймать того, кто лжет, нужно тоже стать лжецом. Представители этого знака — очень целеустремленные люди, поэтому на пути к успеху они всегда стараются получить максимальное количество полезных навыков. Разбираться в людях они учатся еще в детстве. Это позволяет им предугадывать ложь еще до того, как собеседник решился на нее.

Еще Раки умеют усыплять бдительность людей, делая вид, что ничего не смыслят во взаимоотношениях и деловых переговорах. Раки относятся к самым хитрым знакам Зодиака, что позволяет им быть на шаг впереди своих врагов и недоброжелателей и прогнозировать все их проколы.

Дева

Девы хорошо чувствуют настроение человека, его эмоции. Чтобы обмануть Деву, надо быть искусным лжецом с огромным опытом, потому что если представители этого знака знакомы с человеком хотя бы непродолжительное время, их интуиция тут же укажет им на то, что он пытается солгать.

Играть с Девами в кошки-мышки бесполезно, потому что они чуют неладное за версту. Если вы ранее уже попадались на лжи, то можете даже не надеяться на то, что вам это сойдет с рук снова. Девы — осторожные и предусмотрительные люди, которые никогда не забывают предательство, ложь, обиды.

Скорпион

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Скорпионы обладают очень мощным шестым чувством. Это их главное оружие в борьбе против лжецов. Скорпион легко может сопоставить то, что человек говорит, с тем, что есть на самом деле, так как представители этого знака очень умны. У них невероятная память, которая помогает им разоблачать нечестных людей.

Более того, Скорпионы не будут просто молчать: они попытаются докопаться до истины. В этом им помогут наводящие вопросы и сильное энергетическое давление, которое может сломать любого.

Козерог

Козероги очень внимательны. Они редко позволяют себе упускать важные мелкие детали, потому что знают, что в них кроется основной смысл. Если большую ложь заметит даже дилетант, то мелкий обман не по зубам большинству из нас. Козероги же способны различить любую неправду.