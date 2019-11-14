Чт, 14.11.2019
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Кто будет представлять Эстонию на «Евровидение»? Объявлены все полуфиналисты Eesti Laul
Узнайте, кто из артистов прошел в полуфинал!

Sünne Valtri on üks Eesti Laul 2020 poolfinalistidest.

ФОТО: Madis Sinivee

Сегодня, 14 ноября, в программе «Ringvaade» на ETV объявили еще 12 артистов Эстонии, которые зимой поборются за звание лучшего музыканта страны в конкурсе Eesti Laul. 

Вчера жюри представило имена первых 12 полуфиналистов в программе «Ringvaade». Сегодня вечером стали известны и остальные полуфиналисты песенного конкурска Eesti Laul.

Последние 12 полуфиналистов в алфавитном порядке:

«I'm Sorry. I Messed Up»: исполнитель Уудо Сепп, автор Андрей Зевакин

«Georgia (On My Mind)»: исполнитель Эгерт Милдер, авторы Каспар Каллусте, Маттео Капреоли и Эгерт Милдер

«Heart Winder»: исполнитель German & Violina, авторы Тимо Вендт, Эббе Равн, Карин-Джессика Костла и Лийс-Мирии Вендт

«Hingelind»: исполнитель Janet, авторы Марек Розенберг, Лаури Лембинен, Кадри Лепик и Янет Вавилов

«Kapa Kohi-LА»: исполнитель Viinerid, авторы Петер Пыдер, Хардо Хансар и Мартти Каск

«Kirjutan romaani»: исполнитель Revals, автор Яанус Сааго

«Majakad»: исполнитель Synne Valtri feat. Väliharf, авторы Сюнни Валтри, Яанус Вискар, Тоомас Лаур, Герт Грегор Кялло и Аапо Ильвес

«Miljon sammu»: исполнитель Мерилин Мялк, авторы Йонас Олссон, Теэму Йокинен, Яна Халлас, Мерилин Мялк

«Only Dream»: исполнитель INGER, автор Ингер Фридолин и Карл-Андер Рейсманн

«Ping Pong»: исполнитель Дженнифер Коэн, авторы Дженнифер Коэн и Луиза Лыхмус

«Right Time»: исполнитель INGA, авторы Петер Пыдер, Аллак Куск, Рауль Кребс и Инга Тислар

«Write About Me»: исполнитель Anett x Fredi, авторы Фредерик Кюэтс и Анетт Кулбин.

Список первых полуфиналистов найдешь ЗДЕСЬ.

В этом году на отборочный конкурс поступило 178 песен. из которых жюри выбрало 24. 

В жюри Eesti Laul входили Андрес Пуусепп, Ану Варуск, Биргит Саррап, Даниэль Леви, Эда-Инес Этти, Хендрик Сал-Саллер, Юрий Макаров, Каупо Карелсон, Лаури Херманн, Мадис Аэсма, Майкен, Ове Петерселль, Стен Теппан и Вайдо Паннель.

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