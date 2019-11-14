Рак головного мозга: причины, лечение и прогнозы

Рак мозга – это злокачественная опухоль, которая поражает головной мозг. Эта опухоль может быть первичной и вторичной. При этом вторая форма встречается намного чаще, пишет Сегодня.
Причины рака головного мозга
Точной причины рака доктора и ученые до сих пор назвать не могут. Но есть определенные факторы, которые провоцируют опухоль. Среди них: длительное пребывание в зоне электромагнитного излучения, действие ионизирующего излучения, а также использование мобильных телефонов.
Существует четыре стадии рака. При этом большинство новообразований растет с возрастом человека. Это объясняется тем, что с возрастом иммунитет ухудшается и его защитные функции тоже.
Симптомы рака головного мозга
Они зависят от различных факторов, но самые частые, это: головокружение, тошнота, рвота, головная боль, ухудшение памяти и зрения, проблемы с речью и чувствительностью.
Лечение рака мозга
Наиболее распространенным методом лечения является оперативное удаление опухоли и лучевая терапия с захватом тканей более 3 см.
При этом лучевую терапию могут проводить как до операции, чтобы уменьшить размеры опухоли, так и после нее – чтобы уничтожить оставшиеся опухолевые клетки.
Кроме того, сейчас появились новые методы лечения рака. Среди них радиохирургия с использованием гамма-ножа и кибер-ножа. Этот метод особенный тем, что является неинвазивным – это позволяет снизить риск осложнений.
Рак мозга лечат также с помощью химиолучевой терапии. Отмечается, что использование именно этого метода позволяет достигнуть безрецидивной выживаемости.
Прогнозы и выживаемость
О каких-либо прогнозах человеку, больному раком, можно говорить исходя от стадии рака. Следовательно – чем раньше обнаружена опухоль, тем больше шансов на позитивный исход ситуации.
Соответственно, при диагностировании третьей и четвертой стадии рака, когда опухоль активно растет, продолжительность жизни человека сильно сокращается.
Считается, что астроцитома – одна из разновидностей рака, имеет более доброкачественное течение и, соответственно, благоприятный прогноз. Но это зависит от возраста пациента и правильно выполненной операции. При оптимистическом прогнозе у человека есть пять лет, а при благоприятных условиях выживаемость составляет 80%.