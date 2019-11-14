Эстонская пара: «Разжирели мы с мужем вместе, поэтому худеть должны тоже вместе»

Янек набрал слишком много лишних килограммов и в любой момент из-за этого мог заболеть диабетом. Но жена не бросила своего любимого мужа одного в беде, было решено, что раз они толстели вместе, то и худеть будут тоже вместе. Сколько килограммов сможет сбросить одна семья, у которой четверо детей, свое хозяйство и целое стадо зверей, сообщает Uudised.tv3.ee.