Эстонская пара: «Разжирели мы с мужем вместе, поэтому худеть должны тоже вместе»

В этот раз героями эстонского шоу «Дорогой, ты поправился» стала трудолюбивая и заботящаяся друг о друге пара - Терье и Янек.
Янек набрал слишком много лишних килограммов и в любой момент из-за этого мог заболеть диабетом. Но жена не бросила своего любимого мужа одного в беде, было решено, что раз они толстели вместе, то и худеть будут тоже вместе. Сколько килограммов сможет сбросить одна семья, у которой четверо детей, свое хозяйство и целое стадо зверей, сообщает Uudised.tv3.ee.
Янеку 42 года и он весит 115 килограммов, Терье тоже 42 года, весы пока ограничиваются двухзначным числом - 99.
Уже сегодня в эфире TV3 будет рассказана история этой пары и начнутся тренировки и борьба с лишними килограммами!