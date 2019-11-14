Чт, 14.11.2019
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Принц Гарри и Меган Маркл показали новую фотографию сына Арчи

Меган Маркл и Принц Гарри с сыном

ФОТО: DOMINIC LIPINSKI / AFP

В честь дня рождения принца Уэльского герцог и герцогиня Сассекские поделились новой фотографией полугодовалого сына Арчи, пишет Сплетник.

На черно-белом снимке 71-летний принц Чарльз с любовью смотрит на своего внука, лежащего на руках отца, принца Гарри, в день его крещения.

С днем рождения Его Королевское Высочество принца Уэльского — сэр, папа, дедушка!

— говорится в трогательной подписи.

Принц Чарльз и принц Гарри с сыном Арчи

ФОТО: /AP

Кейт Миддлтон и принц Уильям тоже поздравили принца Чарльза с днем рождения, опубликовав серию кадров.

Желаем счастливого дня рождения,

— написали герцог и герцогиня Кембриджские.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

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