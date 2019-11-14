«Она била по почкам»: Ольга Серябкина впервые рассказала о драке с Леной Темниковой

В новом выпуске шоу «Алена, блин!» певица Ольга Серябкина поделилась новыми подробностями скандала с Леной Темниковой. Оказалось, что девушки подрались сразу после концерта, что стало апогеем их долговременного конфликта, пишет Супер.
Мы с Темниковой подрались. Мы ехали в лифте сразу после концерта. Встали, ничего друг другу не говорим. Вдруг она подходит ко мне близко и начинает бить по почкам, по печени. Я не хотела отвечать, чтобы нельзя было назвать это дракой, ну и плюс я сильнее ее. Потом она в меня плюнула, а я дала ей пощечину,
- сказала Ольга.
Мне надоело, что про меня говорят. Лене нужна была не я, ей всегда нужен был Макс, чтобы за него зацепиться. Я не могу понять, что у нее в голове, я не знаю этого человека уже так лет шесть. Я действительно всегда стояла сбоку, потому что Лена была медийная, яркая, Лену знали, и она знала, как себя вести. У меня не было этих навыков, я была гораздо скромнее. У меня не было никакого опыта, у нее он был большой.
В интервью журналисту Алене Жигаловой Ольга также рассказала о судебном иске на Андрея Малахова за то, что он поместил на обложку программы про эскортниц ее фотографию. Кроме того, не остались без комментариев и недавние фотографии, на которых артистка прогуливается по центру Москвы вместе с неизвестным молодым человеком.
Я адекватно воспринимаю свою популярность и понимаю, что, когда ты на обложку ставишь мое лицо, это будет рейтинг. Я сейчас скажу грубо — когда меня смешивают со шлюхами, я это не приемлю. Я не шлюха,
- прокомментировала она ситуацию с Андреем Малаховым.
Я не замужем, детей у меня нет. На фотографиях — мой близкий друг, близкий человек, он мне помогает по работе. Давайте так, этот человек — не публичный, чтобы комментировать это, мне нужно его разрешение. Нет такого, что я хочу скрывать свою личную жизнь. Просто не считаю нужным ее комментировать.