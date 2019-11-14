«Она била по почкам»: Ольга Серябкина впервые рассказала о драке с Леной Темниковой

Мне надоело, что про меня говорят. Лене нужна была не я, ей всегда нужен был Макс, чтобы за него зацепиться. Я не могу понять, что у нее в голове, я не знаю этого человека уже так лет шесть. Я действительно всегда стояла сбоку, потому что Лена была медийная, яркая, Лену знали, и она знала, как себя вести. У меня не было этих навыков, я была гораздо скромнее. У меня не было никакого опыта, у нее он был большой.