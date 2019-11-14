Чт, 14.11.2019
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«Век груди не видать»: полуобнаженная звезда «Папиных дочек» поделилась интимным фото

Мирослава Карпович

ФОТО: Instagram

Актриса Мирослава Карпович опубликовала горячее фото, под которым оставила несколько вариантов описания снимка. В кадре звезда «Папиных дочек» позирует топлес, прижавшись животом к стене. На артистке черная кожаная юбка с расстегнутой молнией, передает Пятый канал.

«P.S.: хештеги для журналистов», — подписала снимок Карпович.

Среди предложенных вариантов фигурируют формулировки «бесстыдница», «я ж не мать» и «век груди не видать». Также в одном из хештегов Мирослава поблагодарила всех за внимание, а в другом отметила, что уважает труд журналистов.

Снимок и идею высоко оценили фолловеры Карпович. За первый же час с момента публикации поклонники актрисы оставили больше пяти тысяч лайков и десятки одобрительных комментариев.

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