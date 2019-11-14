Чт, 14.11.2019
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Фанаты думали, что знают о Деми Роуз все, пока не увидели ее походку

Деми Роуз

ФОТО: KGC-29 / Claytons/GoffPhotos.com

Эта девушка известна своими шикарными формами, за которые её называют британской Ким Кардашян. Но ходить ей, похоже, удаётся не так эффектно, как выглядеть, пишет Лайф.

За красавицей моделью Деми Роуз в Instagram следит около 11 миллионов подписчиков. Они видели на миловидной брюнетке купальники и бельё всех форм. Девушка порой настолько откровенна, что кажется — у неё уже не осталось секретов. Но это видео доказывает обратное.

В твиттере Busty Celebs Inc. появился ролик с модного показа, где Деми щеголяет по подиуму в трусах и топе. Но на этот раз объектом внимания стала не фигура девушки, а её походка. Она не просто далека от модельной, а выглядит очень и очень странно. Словно брюнетка абсолютно не умеет ходить на каблуках.

Что не могли не отметить озадаченные пользователи в многочисленных комментариях. Походка Деми стала поводом для шуток и причиной недоумения, ведь такого точно не увидишь в её инстаграме. А некоторые даже предположили, что это не совсем нормально для здорового человека. Однако, судя по всему, такая особенность совсем не мешает красавице строить успешную карьеру.

Эта инста-девушка не умеет ходить!

Это странно для любого человека, если у него нет проблем с ногами, спиной или мозгом,

Она идёт как неуклюжий ребёнок, который опаздывает на урок,

- написали удивленные поклонники.

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