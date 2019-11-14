Чт, 14.11.2019
Субботний драйв с Limon.ee: Эдгар Гергель испытывает гибридного короля Эстонии - Toyota Camry (ВИДЕО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Эмили Ратаковски показала, как нужно одеваться в офис, чтобы ни дня не работать

Эмили Ратаковски

ФОТО: Xavier Collin/image Press Agency/Xavier Collin/image Press Agency

Известная 28-летняя модель, Эмили Ратаковски, запускает очередную линейку одежды своего бренда. По традиции все новинки девушка решила продемонстрировать на себе, в спешке забыв надеть пару важных элементов, пишет Лайф.

Эмили не даёт фанатам соскучиться, выпуская новые пополнения коллекции одно за другим. После нижнего белья, купальников и домашней одежды настало время делового стиля. Начать модель решила с комплектов, состоящих из пиджака и юбки. Вот только для офиса такой выбор будет слишком смелым — по крайней мере, в варианте от самой Эмили.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Девушка поделилась новыми фото в аккаунте своего бренда, анонсировав костюмы. Пока не известно, в какой комплектации они будут и в каких расцветках, но подписчики не сильно расстроились малому количеству информации. Ведь самое главное они уже получили — прекрасную Эмили в стильных новинках.

Выглядит очень профессионально, самый топчик. Ой, точнее без топчика,

Боже мой, боже мой, боже мой,

А можно ещё промоснимков? В том же виде, пожалуйста...

- написали поклонники.

Эмили Ратаковски — американская модель, которая получила особую популярность после съёмки в клипах нескольких известных исполнителей — Maroon 5 и Роберта Тика. Для российского сегмента девушку открыл в 2016 году Дима Билан, пригласивший её на съёмки клипа "Неделимые". Теперь Эмили успешно занимается дизайнерской деятельностью, плодами которой делится в своём Instagram на 24,6 миллиона человек.

НАВЕРХ