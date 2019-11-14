Эмили Ратаковски показала, как нужно одеваться в офис, чтобы ни дня не работать

Эмили не даёт фанатам соскучиться, выпуская новые пополнения коллекции одно за другим. После нижнего белья, купальников и домашней одежды настало время делового стиля. Начать модель решила с комплектов, состоящих из пиджака и юбки. Вот только для офиса такой выбор будет слишком смелым — по крайней мере, в варианте от самой Эмили.

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Девушка поделилась новыми фото в аккаунте своего бренда, анонсировав костюмы. Пока не известно, в какой комплектации они будут и в каких расцветках, но подписчики не сильно расстроились малому количеству информации. Ведь самое главное они уже получили — прекрасную Эмили в стильных новинках.

Выглядит очень профессионально, самый топчик. Ой, точнее без топчика,

Боже мой, боже мой, боже мой,

А можно ещё промоснимков? В том же виде, пожалуйста...

- написали поклонники.