«Чтобы мальчик не пропал»: зачем Лолита покупала вещи для любовницы своего мужа

14 ноября – день рождения Лолиты Милявской, певицы, чья личная жизнь всегда вызывала большой интерес у публики. И, разумеется, известие о ее пятом по счету разводе никого не оставило равнодушным, пишет teleprogramma.pro.
Экстравагантное поведение, шокирующие высказывания, эпатажные наряды, — именно такой привыкли воспринимать Лолиту поклонники. И мало кто задумывается о том, что даже эта женщина – такая сильная и самодостаточная – страдает от одиночества и непонимания.
Впрочем, долго страдать – не в ее стиле. Даже разговор о собственном разводе в студии программы «Секрет на миллион» Лолита Милявская сумела обыграть так, что зрители не могли сдержать смеха.
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