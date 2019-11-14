«Чтобы мальчик не пропал»: зачем Лолита покупала вещи для любовницы своего мужа

Экстравагантное поведение, шокирующие высказывания, эпатажные наряды, — именно такой привыкли воспринимать Лолиту поклонники. И мало кто задумывается о том, что даже эта женщина – такая сильная и самодостаточная – страдает от одиночества и непонимания.