Чт, 14.11.2019
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Ох, мамочки! Лаверна Кокс пришла на премьеру фильма в платье, которое ничего не скрывает
ФОТО!

Голливудская актриса и ЛГБТ-активистка Лаверна Кокс появилась на премьере фильма «Ангелы Чарли» в прозрачном платье без белья. Лаверна опубликовала несколько фото и видео с мероприятия на своей странице в Instagram.

На премьеру Кокс выбрала длинное и практически прозрачное черное платье. Заметим, что грудь женщины прикрывали лишь две черные тканевые полоски, а сзади платье было полностью прозрачным. Образ голливудской кинодивы дополнили туфли-лодочки.

Британская актриса Кэйт Бекинсэйл отметила сексуальный и откровенный образ коллеги.

Фолловеры Лаверны остались в восторге от образа звезды и выразили свое восхищение под постом знаменитости.

Один из лучших образов, которые я видел!

Ты выглядишь невероятно!

Это платье огонь!!!

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