Ох, мамочки! Лаверна Кокс пришла на премьеру фильма в платье, которое ничего не скрывает
Голливудская актриса и ЛГБТ-активистка Лаверна Кокс появилась на премьере фильма «Ангелы Чарли» в прозрачном платье без белья. Лаверна опубликовала несколько фото и видео с мероприятия на своей странице в Instagram.
На премьеру Кокс выбрала длинное и практически прозрачное черное платье. Заметим, что грудь женщины прикрывали лишь две черные тканевые полоски, а сзади платье было полностью прозрачным. Образ голливудской кинодивы дополнили туфли-лодочки.
Британская актриса Кэйт Бекинсэйл отметила сексуальный и откровенный образ коллеги.
Фолловеры Лаверны остались в восторге от образа звезды и выразили свое восхищение под постом знаменитости.
Один из лучших образов, которые я видел!
Ты выглядишь невероятно!
Это платье огонь!!!