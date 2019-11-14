Как определить характер человека по его лицу

Аура человека определяет то, как он себя ведет, и даже то, как он выглядит. Именно поэтому по внешности можно судить о некоторых чертах характера. Это полезное умение, которое поможет вам в любви, в делах, в работе. Никогда не будет лишним узнать что-то о собеседнике, который вам мало знаком.

Круглое лицо

Обладатели такого типа лица являются довольно дипломатичными и приятными людьми. Они редко подогревают конфликты, провоцируют окружающих на негатив. Им свойственно мирное решение проблем, что делает из них идеальных друзей.

Обычно обладатели круглых лиц имеют очень позитивную энергетику. Если в ней и есть какие-то отрицательные нотки, то они с ними очень быстро справляются. Представителям такой группы свойственна скромность и честность, поэтому им можно доверить важную информацию, секреты.

Ромбовидное лицо

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют обходить таких людей стороной, если у них плохое настроение. Именно про них говорят «человек настроения», ведь они не успокоятся, пока не испортят его всем вокруг. С другой стороны, если их настроение приподнятое, то оно будет таковым и у окружающих.

Эти люди являются прекрасными лидерами и энергетически сильными личностями. Пребывая с ними в одной комнате, вы точно будете обращать больше всего внимания именно на них, причем вне зависимости от того, хотят они этого или нет.

Овальное лицо

Такая форма похожа на круглую, но лицо немного вытянуто. Это очень консервативные личности, которые редко меняют свое мнение о человеке, событии. Их сложно переубедить в чем-то, поэтому искать с ними компромиссы не стоит.

С другой стороны, это невероятно мудрые люди, обладающие очень сильной эмпатией и интуицией. К ним всегда можно обратиться за помощью и советом. Им не свойственна зависть, поэтому их можно считать хорошими друзьями, наставниками.

Квадратное лицо

Такие люди являются типичными одиночками, бывают очень эгоцентричными. Чего у них не отнять, так это творческого потенциала, трудолюбия. Они ставят перед собой цели и достигают их во что бы то ни стало.

Люди с квадратными лицами могут быть весьма импульсивными, непредсказуемыми и очень яркими. Они всегда приковывают к себе внимание, потому что очень самоуверенны. Это не мешает им быть самокритичными, ведь они не забывают о работе над собой.

Треугольное лицо

Это довольно ленивые люди, которые постоянно на что-то отвлекаются. Они ветрены, непостоянны, всегда откладывают важные решения на потом, но им по какой-то причине очень везет. Для них полезными будут заговоры от лени и апатии.

Именно про них говорят: «витает в облаках». В их сердце живет доброта, поэтому они умеют сопереживать. С ними очень легко общаться, потому что они ненавязчивы, не отличаются склонностью к стереотипному мышлению. Они вряд ли будут терпеть неподобающее отношение к себе и своим близким.

Прямоугольное лицо

Внешне это лицо очень похоже на квадратное, но оно более вытянутое. Тем не менее энергетически эти люди совершенно другие. Их аура очень яркая. Им свойственны черты характера, которые на первый взгляд несовместимы.