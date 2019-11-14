Пошла на поправку: стало известно о состоянии Заворотнюк

По словам собеседников агентства, сейчас Заворотнюк чувствует себя хорошо, улыбается и плавает в бассейне.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали.

Как заявил участник одного из сезонов шоу «Ледниковый период», ведущей которого была звезда сериала «Моя прекрасная няня», в последнее время он нередко видит в СМИ сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк якобы вовсе не болеет, однако, по его словам, это не соответствует действительности.

«Настя действительно борется с серьезным недугом», - заявил он, опровергнув подозрения о том, что это «вторая часть истории с «Кротом» Алибасова».

Он заявил, что болезнь была выявлена у Заворотнюк «на стадии, когда ситуация не была необратимой, как в случае с Жанной Фриске». Также «неоценимую помощь оказала лично Татьяна Навка, которая близко к сердцу приняла болезнь Насти и сделала при помощи своих связей все возможное, чтобы помочь Насте справиться с этой бедой».

«Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли - у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет», - цитирует анонимного спортсмена издание «Дни.ру».