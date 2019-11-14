«Я – дрочистый изумруд»: Богомолов публично опозорился с новым спектаклем

В московском Театре на Малой Бронной прошла премьера моноспектакля режиссёра Константина Богомолова по его же книге «Так говорил Богомолов». Главную роль исполнил Игорь Миркурбанов, известный публике по ролям в постановках театра Ленком, пишет Topnews.
Однако ожидания худруком аншлага от постановки в стиле декаданса завершилась провалом, так как зрители массово уходили из зала еще до окончания спектакля.
Более того из-за мрачности спектакля некоторые даже позволяли себе возгласы «позор!» вместо «браво!». Уходя, кто-то в зале сказал о Богомолове: «Да он женился в гробу, на катафалке. Чего ты хочешь?». При этом претензии были направлены именно на книгу Богомолова, которая была написана с замахом до уровня Ницше. Многие посчитали, что настроение автора произведения попахивает мертвечиной.
«Артист на сцене, режиссер Богомолов в зале. Вдруг режиссер вскакивает и, размахивая руками, бежит к сцене с криками обращаясь к артисту: «Нельзя так! Нельзя! Разве можно так говорить! Вы совсем не знаете Пушкина! Надо говорить я – дрочистый изумруд, а не ядра - чистый изумруд», - смеется Садальский.
Реакция подписчиков не заставила себя ждать и многие буквально подняла на смех Богомолова.