«Я – дрочистый изумруд»: Богомолов публично опозорился с новым спектаклем

Однако ожидания худруком аншлага от постановки в стиле декаданса завершилась провалом, так как зрители массово уходили из зала еще до окончания спектакля.

Более того из-за мрачности спектакля некоторые даже позволяли себе возгласы «позор!» вместо «браво!». Уходя, кто-то в зале сказал о Богомолове: «Да он женился в гробу, на катафалке. Чего ты хочешь?». При этом претензии были направлены именно на книгу Богомолова, которая была написана с замахом до уровня Ницше. Многие посчитали, что настроение автора произведения попахивает мертвечиной.

Актер Стас Садальский решил добавить свою ложку дегтя к провалу Богомолова, поведав о репетициях на Малой Бронной спектакля по Пушкину, где режиссером выступил также супруг Собчак. Причиной тому стало поучение Богомолова о правильности речи, а точнее, как правильно говорить фразу «Ядра - чистый изумруд».

«Артист на сцене, режиссер Богомолов в зале. Вдруг режиссер вскакивает и, размахивая руками, бежит к сцене с криками обращаясь к артисту: «Нельзя так! Нельзя! Разве можно так говорить! Вы совсем не знаете Пушкина! Надо говорить я – дрочистый изумруд, а не ядра - чистый изумруд», - смеется Садальский.