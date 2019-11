Беременная жена Джигана пожаловалась на жуткие отеки

View this post on Instagram

Без мэйка,почти без ресниц ,зато с моим любимым бонусом во время беременности -с отеками ))🤣🤗4 раз меня сложно чем то удивить в этом «прекрасном» положении ))😅хотя в тот раз когда у меня отекли дёсна ,я просто офигела😂такой нежданчик был для опытной мамы)))👌😄не знаю чем меня удивит эта беременность ))😅расчитываю конечно уже ни чем ,но это уж как повезёт ))надеюсь все сюрпризы остались в первом триместре,а они были )))🤰🏻а вообще всё по накатанной ,такое ощущение что мой организм просто встал на уже протоптанную дорожку и катит по ней на встречу новому человеку))👌🙌