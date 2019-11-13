Беременная жена Джигана пожаловалась на жуткие отеки

Оксана Самойлова рассказала о своем состоянии подписчикам в Instagram. Жена Джигана пожаловалась на неприятные моменты, связанные с ее интересным положением, сообщает Dni.ru.
Супруга рэпера опытная мама, но все же каждая последующая беременность для нее проходит по-новому. Девушка рассказала поклонникам, что лишь одна вещь остается стабильной – это сильные отеки.
В своем Instagram жена Джигана поделилась снимком, на котором показала лицо без косметики. «Без мэйка, почти без ресниц, зато с моим любимым бонусом во время беременности – с отеками», — поделилась она.
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Без мэйка,почти без ресниц ,зато с моим любимым бонусом во время беременности -с отеками ))🤣🤗4 раз меня сложно чем то удивить в этом «прекрасном» положении ))😅хотя в тот раз когда у меня отекли дёсна ,я просто офигела😂такой нежданчик был для опытной мамы)))👌😄не знаю чем меня удивит эта беременность ))😅расчитываю конечно уже ни чем ,но это уж как повезёт ))надеюсь все сюрпризы остались в первом триместре,а они были )))🤰🏻а вообще всё по накатанной ,такое ощущение что мой организм просто встал на уже протоптанную дорожку и катит по ней на встречу новому человеку))👌🙌
Напомним, Джиган и Оксана Самойлова около двух недель назад объявили о том, что станут родителями в четвертый раз. У супругов подрастают три дочери. Старшая Ариэла родилась в 2011 году. Спустя три года на свет появилась Лея, а в апреле этого года родилась Майя. Поклонники надеются, что теперь у жены Джигана на свет появится мальчик.