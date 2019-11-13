Беременная жена Джигана пожаловалась на жуткие отеки

Супруга рэпера опытная мама, но все же каждая последующая беременность для нее проходит по-новому. Девушка рассказала поклонникам, что лишь одна вещь остается стабильной – это сильные отеки.

В своем Instagram жена Джигана поделилась снимком, на котором показала лицо без косметики. «Без мэйка, почти без ресниц, зато с моим любимым бонусом во время беременности – с отеками», — поделилась она.

Напомним, Джиган и Оксана Самойлова около двух недель назад объявили о том, что станут родителями в четвертый раз. У супругов подрастают три дочери. Старшая Ариэла родилась в 2011 году. Спустя три года на свет появилась Лея, а в апреле этого года родилась Майя. Поклонники надеются, что теперь у жены Джигана на свет появится мальчик.