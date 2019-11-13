Измена Тимати и анорексия: вся правда об Алене Шишковой

Алена Шишкова поняла, что хочет стать звездой подиумов в подростковом возрасте. Победительница Cover Beauty Look и финалистка конкурса «Мисс Россия-2012» добилась желаемого и до сих пор не жалуется на отсутствие съемок в рекламе и журналах.

Росту популярности Алены способствовали отношения с Тимати. Рэпер утверждал, что несколько раз делал предложение избраннице, но та все время отказывалась идти под венец. И не зря: через год после рождения общей дочки Алисы влюбленные расстались.

Сегодня Алене уже 27 лет. К этому возрасту она многого достигла: построила карьеру модели, открыла бизнес, создала собственный бренд. Но как обстоят сердечные дела Алены, и связано ли ее резкое похудение с личными проблемами?

КРАСОТА — СТРАШНАЯ СИЛА

Алена появилась на свет в Тюмени. Будучи единственным ребенком в семье, девочка получала от родителей все, что хотела: красивые игрушки, лакомства, модную одежду. Ребенок занимался творчеством — игрой на гитаре и академическим пением. Речи о карьере модели не заходило, пока в подростковом возрасте Шишкова не снялась для глянцевого журнала.

Родители поддерживали ее, хотя и переживали за ее эмоциональное состояние. Алена была чувствительной девочкой, поэтому родители опасались, что жестокий мир шоу-бизнеса сломает ее. Даже смерть кошки оказалась для подростка серьезным потрясением, чего уж было ожидать от профессии с высокой конкуренцией?

После смерти кошки не разговаривала я где-то полгода. В тот период единственным, с кем я «общалась», был мой дневник. Я излагала в нем свои мысли в письменной форме каждый день, «выговаривалась» ему. Родители водили меня к докторам, психологам, уговаривали меня заговорить, предлагали купить все, что только пожелаю,

— делилась Шишкова.

К счастью, девочка вновь заговорила после сильного испуга: увидела на экране компьютера страшную заставку с искаженным лицом. Но вести дневники Алена не бросила, что в дальнейшем стало ее способом избавляться от стресса.

После девятого класса Шишкова отучилась на парикмахера, затем поступила в вуз на курс «менеджмент предприятия». Но череда конкурсов красоты, первый из которых проходил в Тюмени, заставила Алену выбрать иной жизненный путь. Контракт с зарубежным агентством девушке предложили еще в 16 лет, однако тогда она не решилась бросить образование и семью.