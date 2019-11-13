Измена Тимати и анорексия: вся правда об Алене Шишковой

Звезда Instagram прославилась благодаря участию в конкурсах красоты и роману с Тимати. Алена Шишкова подарила рэперу дочь, но вскоре после рождения малышки осталась одна. Поклонники считают, модель сильно похудела из-за стрессов, связанных с личной жизнью и бизнесом, пишет СтарХит.
Алена Шишкова поняла, что хочет стать звездой подиумов в подростковом возрасте. Победительница Cover Beauty Look и финалистка конкурса «Мисс Россия-2012» добилась желаемого и до сих пор не жалуется на отсутствие съемок в рекламе и журналах.
Росту популярности Алены способствовали отношения с Тимати. Рэпер утверждал, что несколько раз делал предложение избраннице, но та все время отказывалась идти под венец. И не зря: через год после рождения общей дочки Алисы влюбленные расстались.
Сегодня Алене уже 27 лет. К этому возрасту она многого достигла: построила карьеру модели, открыла бизнес, создала собственный бренд. Но как обстоят сердечные дела Алены, и связано ли ее резкое похудение с личными проблемами?
КРАСОТА — СТРАШНАЯ СИЛА
Алена появилась на свет в Тюмени. Будучи единственным ребенком в семье, девочка получала от родителей все, что хотела: красивые игрушки, лакомства, модную одежду. Ребенок занимался творчеством — игрой на гитаре и академическим пением. Речи о карьере модели не заходило, пока в подростковом возрасте Шишкова не снялась для глянцевого журнала.
Родители поддерживали ее, хотя и переживали за ее эмоциональное состояние. Алена была чувствительной девочкой, поэтому родители опасались, что жестокий мир шоу-бизнеса сломает ее. Даже смерть кошки оказалась для подростка серьезным потрясением, чего уж было ожидать от профессии с высокой конкуренцией?
После смерти кошки не разговаривала я где-то полгода. В тот период единственным, с кем я «общалась», был мой дневник. Я излагала в нем свои мысли в письменной форме каждый день, «выговаривалась» ему. Родители водили меня к докторам, психологам, уговаривали меня заговорить, предлагали купить все, что только пожелаю,
— делилась Шишкова.
К счастью, девочка вновь заговорила после сильного испуга: увидела на экране компьютера страшную заставку с искаженным лицом. Но вести дневники Алена не бросила, что в дальнейшем стало ее способом избавляться от стресса.
После девятого класса Шишкова отучилась на парикмахера, затем поступила в вуз на курс «менеджмент предприятия». Но череда конкурсов красоты, первый из которых проходил в Тюмени, заставила Алену выбрать иной жизненный путь. Контракт с зарубежным агентством девушке предложили еще в 16 лет, однако тогда она не решилась бросить образование и семью.
Нашелся выход — продолжать учиться в Тюмени, а жить и работать в Москве, снимаясь по договору для иностранных модельных агентств. Поворотным моментом для Шишковой стало участие в конкурсе «Мисс Россия-2012», где она получила звание второй вице-мисс. Предложения посыпались на Алену как от российских, так и от зарубежных скаутов. Все чаще ее фото появлялись в престижных журналах.
Не секрет, что вскоре после конкурса модель изменила внешность: сделала ринопластику и увеличила губы. Поклонники уверены, что это ничуть не испортило Шишкову.
Она и сейчас востребована как модель и постоянно проводит время на съемках. Однако этого оказалось недостаточно для реализации творческого потенциала. В 2017-м, объединившись с визажистом Ириной Кирсановой, Шишкова создала собственный косметический бренд и салон красоты. Но, как это часто бывает, между партнерами возникли разногласия, и минувшим летом они прекратили сотрудничество. Алене пришлось отказаться от названия марки и сменить команду.
Я попросила оставить бренд за мной, но, оказалось, что он обманным путем был полностью оформлен на Иру. После этого я обратилась к юристам, чтобы они помогли восстановить справедливость. Ведь ни для кого не секрет, с кем именно ассоциируется бренд White Star. Из-за большого количества съемок я не могла контролировать дела компании и доверила все Ире. Я встретилась с ней и ее мужем, чтобы обсудить этот вопрос, но ничего конкретного в ответ не услышала. После встречи я приняла решение о прекращении сотрудничествa,
— сетовала модель.
ЧЕРЕДА РОМАНОВ
Алена Шишкова всегда твердила, что не стремилась афишировать романы, однако о ее любовных связях все равно рано или поздно узнавали окружающие. Первым известным бойфрендом модели стал вратарь киевского «Динамо» Максим Коваль, с которым она познакомилась через Интернет. Отношения продлились недолго, но поклонники Шишковой муссировали тему несколько месяцев.
В конце 2012-го Алена начала работу с Тимати над совместным проектом. В отличие от других задействованных там моделей, Шишкова отказалась сниматься в нижнем белье. Возможно, именно недоступность девушки привлекла рэпера, и тот потерял голову. Неделями музыкант оказывал блондинке знаки внимания, пытаясь завоевать ее сердце. Наконец, она согласилась на свидание.
Бурный роман развивался стремительно: Алена забеременела, а в марте 2014-го подарила возлюбленному дочку Алису. Несмотря на появление на свет ребенка, в ЗАГС Шишкова не собиралась.
Не хочу его лишать статуса самого завидного жениха. Пока его поклонницы воспринимают холостым, в нашей семье достаток будет больше,
— отшучивалась модель.
В статусе жены Тимати Алена так и не оказалась — спустя год после рождения Алисы пара рассталась. О причинах случившегося поклонники спорят до сих пор, но главной версией остается измена рэпера с финалисткой конкурса «Мисс Россия-2014» Настей Решетовой. Последняя уверяла, что роман с музыкантом начала, когда он уже был одинок. Существует и другое мнение: на закате отношений с певцом Шишкову все чаще видели в компании футболиста Антона Шунина. Инсайдеры сообщали, что майские праздники модель и спортсмен провели в Италии, в то время, как Тимур Юнусов зарабатывал деньги на обеспечение дочери.
Так или иначе, Шишкова поступила мудро, сохранив с бывшим возлюбленным дружбу. Теплые отношения у нее установились и с матерью рэпера Симоной. Хейтеры упрекали Алену за то, что та часто оставляла Алису с бабушкой, а сама уезжала на съемки. Модель ничего предосудительного в своем распорядке дня не находила.
Как и большинство родителей, мы работаем, а Симона, как и большинство бабушек, занимается внучкой, когда родители заняты. Каждое утро мы вместе завтракаем, после разъезжаемся по делам. Я — на работу, Алиса с Симоной — по занятиям и секциям. Вечером встречаемся, делимся впечатлениями. Алиса рассказывает и показывает, чему она научилась за день,
— поясняла Шишкова.
Выходные Алена проводит с дочкой, а иногда малышку забирает на каникулы Тимати.
Я считаю, что он классный отец. Тимур дает Алисе очень много любви и внимания, даже при всей его занятости. Он не из тех, кто сюсюкается с детьми. Он помогает открывать в себе новые возможности и добиться желаемых результатов — это очень ценное родительское качество,
— подчеркивала модель.
Вскоре после разрыва с Тимати Шишкова официально заявила об отношениях с Антоном Шуниным, но с окончанием скоротечного романа перестала рассказывать поклонникам о личной жизни. Окружающим пришлось дорисовывать картину о сердечных делах Алены самостоятельно. Так, ходили слухи об ее связи с Егором Кридом, пилотом «Формулы-1» Никитой Мазепиным, сыном экс-президента РАН Юрием Осиповым.
Подозревали модель и в любовной связи с основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым: слишком уж часто он появлялся на праздниках Шишковой, по мнению пользователей Сети. В минувшем июле после съемок в программе «Форт Боярд» Алене приписали роман с Олегом Майами. Вишенкой на торте стали сплетни об отношениях между бизнесвумен и блогером Гусейном Гасановым, с которым она весь вечер мило общалась на фестивале «Жара».
Мы дружим с Гусейном. На фестивале очень много артистов, моих друзей. Соответственно, мы все общаемся. К тому же я очень коммуникабельный человек: если подхожу к кому-нибудь поздороваться, то это не значит, что у нас любовь. Все как обычно,
— рассказывала «СтарХиту» Шишкова.
В последнее время Алена утверждает, что пока одинока, но открыта для новых отношений, хотя главным для нее остается забота о ребенке и карьера.
ОТ СОЧУВСТВИЯ ДО КРИТИКИ
За судьбой Алены следят шесть с половиной миллионов подписчиков. Среди них есть и те, кто нещадно критикует модель. Осуждение касается не только образа жизни Шишковой, оставляющей Алису с бабушкой из-за занятости на работе, но и ее отношений с новой пассией Тимати. Если поклонники и приняли как факт, что с самим рэпером бизнесвумен наладила общение, то в ее лояльность к Анастасии Решетовой им верится с трудом.
Эту тему пользователи активно обсуждали, когда Алена подтвердила беременность Анастасии от Тимати.
Дети — это счастье. Алиса — очень коммуникабельный ребенок, тем более, это будет ее сводный братик или сестренка, она будет относиться очень тепло к этому ребенку,
— комментировала новость о прибавлении в семье музыканта Шишкова на премии RU.TV.
Подписчики Алены бурно отреагировали на высказывание. «Какое-то слащавое лицемерие, разве не обидно, что Вас променяли на другую модель? Дети, может, и счастье, но относится ли это к детям бывшего от новой подружки?» — рассуждали комментаторы.
Позднее Шишкова высказалась на тему общения с Решетовой, чтобы донести до окружающих простую мысль: злобы по отношению к пассии Тимати у нее нет.
Мы с ней нормально общаемся: «Привет-пока». Но нас сложно назвать подругами. Мы не делимся друг с другом самыми сокровенными переживаниями, но если она мне напишет с просьбой дать совет, я с удовольствием отвечу, помогу, чем смогу. Однако наше общение нельзя назвать тесным,
— призналась Алена в программе #ВТЕМЕ.
Со временем споры о возможном конфликте между моделями поутихли, чего не скажешь о разговорах поклонников о чрезмерной худобе Алены. На протяжении последнего года подписчики буквально атаковали Шишкову комментариями о том, что ей пора набрать вес. Еще в январе бизнесвумен могла похвастаться фигурой, не лишенной женственных форм, но к лету сбросила несколько килограммов, что изменило ее облик не в лучшую сторону.
«Это просто ужас, антисексуально»; «Срочно есть! Так и помереть можно от худобы»; «Нездоровая стройность уже, напоминает об узниках Освенцима, простите», — рассуждали пользователи Сети.
Похоже, комментарии о возможной анорексии надоели модели, и в конце августа она отправилась в оздоровительный центр Петрозаводска с целью отдохнуть и поправиться. Звезда Instagram призналась, что весит 48 килограммов при росте 176 сантиметров и планирует набрать еще шесть.
Изменилось ли что-то после оздоровительного курса? Если Алена и прибавила в весе, поклонники этого не заметили. Как и прежде, часть подписчиков восхищается красотой модели, а другие — находят поводы придраться. Впрочем, Шишкову это мало волнует: она редко реагирует на травлю хейтеров, считая, что те просто завидуют, ведь у нее есть все для счастья — популярность, любимая работа и дочка. А остальное наверняка приложится.