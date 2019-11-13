Смотрите: эстонская группа The Sound выпустила новое видео, которое заставляет задуматься

Автор слов и музыки Стевен Коплисте сказал: «У нас у каждого в жизни есть кто-то, кто пережил сам или наблюдал со стороны физическое или психологическое насилие. Большой проблемой являются издевательства в школе, киберпреследование, домашнее насилие, как физическое, так и психологическое и, например, предательства со стороны партнеров по бизнесу и друзей. Очень тяжело выбраться из этой черной дыры, когда чувствуешь себя бессильным и тебе не к кому обратиться.