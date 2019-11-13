Смотрите: эстонская группа The Sound выпустила новое видео, которое заставляет задуматься

Автор слов и музыки Стевен Коплисте сказал: «У нас у каждого в жизни есть кто-то, кто пережил сам или наблюдал со стороны физическое или психологическое насилие. Большой проблемой являются издевательства в школе, киберпреследование, домашнее насилие, как физическое, так и психологическое и, например, предательства со стороны партнеров по бизнесу и друзей. Очень тяжело выбраться из этой черной дыры, когда чувствуешь себя бессильным и тебе не к кому обратиться.
Этой историей хотим показать, что в действительности от этого можно освободиться. И в жизни может наступить момент, когда ты найдешь в себе силы дать отпор своему насильнику и доказать ему, что ты личность и заслуживаешь лучшего.
Вы не представляете, насколько это замечательное чувство, когда ты, в конце концов, оказываешься достаточно силен, чтобы высказать: «Кто ты, чтобы так со мной обращаться?» или «Кто ты, что требуешь от меня чего-либо?»
Умение постоять за себя и за более слабых очень важно и нельзя об этом забывать»
Автор музыки и слов Стевен Коплисте, он же является автором идеи видео. Исполнителем идеи, а именно изготовителем видео, является Кристиан Кюнк.
Смотрите видео!