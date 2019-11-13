Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые разбогатеют во второй половине ноября

По словам специалиста, несмотря на то, что у Тельцов ожидаются некоторые трудности в работе или бизнесе, в конечном итоге все обернется в пользу представителей этого знака Зодиака и приведет их к небывалым финансовым результатам. Этот период ознаменуется приобретением богатства, хотя, на первый взгляд, никому из Тельцов так не покажется. Также астролог рекомендует в это время следить за здоровьем, теплее одеваться и больше отдыхать.