Ср, 13.11.2019
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«Шальная бестия» Лобода взбудоражила юзеров «постельным» фото

Светлана Лобода

ФОТО: Nina Zotina/Sputnik

Артистка опубликовала фото в социальной сети и анонсировала выход новой песни, сообщает Пятый канал.

Певица Светлана Лобода поделилась соблазнительным фото на своей странице в Instagram. Артистка лежит обнаженная в кровати, прикрывая грудь только махровым белым полотенцем.

«Шальная бестия», — подписала снимок знаменитость.

Такой подписью звезда анонсировала выход новой песни в ближайшее время. Поклонники тут же стали засыпать певицу вопросами о новом альбоме, а также оставили комплименты в ее адрес.

Светалана Лобода

ФОТО: Instagram

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