«Шальная бестия» Лобода взбудоражила юзеров «постельным» фото

Певица Светлана Лобода поделилась соблазнительным фото на своей странице в Instagram. Артистка лежит обнаженная в кровати, прикрывая грудь только махровым белым полотенцем.

Такой подписью звезда анонсировала выход новой песни в ближайшее время. Поклонники тут же стали засыпать певицу вопросами о новом альбоме, а также оставили комплименты в ее адрес.