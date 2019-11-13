Вот это да! Известная российская актриса родом из Эстонии рассказала, как едва не соблазнила доцента-расчленителя

В своем Facebook она написала, что влюбилась в парня, который занимался историческими реконструкциями летом 1990 года. В итоге она также решила заняться реконструкциями, что продолжалось около года. За это время она несколько раз встречалась с Соколовым. «Он был очень красив и харизматичен. Самоуверенный, презрительный, жесткий. Все, что импонирует юной самочьей природе, которой во мне, в мои 20 лет, тоже было достаточно. Мне нравилась эта презрительная сила. И я начала кокетничать и строить глазки. Совершенно не отдавая себе отчета. Я успела так накокетничать, что это стало очевидно настолько, что парень в которого я была влюблена начал ревновать и они чуть не подрались с Соколовым. Примерно через год любовь прошла, а вместе с ней закончилось увлечение реконструкциями. Парень, с которым у меня был роман, оказался женат и уже имел ребёнка и вернулся к семье, у меня тоже начались новые отношения, Соколова я встречала еще несколько раз на разных тусовках и все думала, может с ним завести роман, но так и не случилось», - написала звезда.