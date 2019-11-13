Гороскоп на 13 ноября: Львам придется отстаивать свои интересы, а Водолеев ждет выгодное знакомство

Сегодняшний 17-й лунный день прекрасно подходит для плодотворной и увлекательной среды — это день легкости и веселья. Плохое настроение и безделье в эти лунные сутки неприемлемы — найдите поводы для радости и праздника. Особенно благоприятны сегодня различные путешествия и другие передвижения.
Овен
Это день признания собственных ошибок. Освободитесь от груза ответственности и сразу же испытаете облегчение, советует «Сегодня».
Телец
Вас ждут деловые переговоры, которые вскоре принесут прибыль. Постарайтесь раздать старые долги и выполнить обещания.
Близнецы
Прислушивайтесь к подсказкам и советам извне – они станут главной помощью в решении ваших проблем.
Рак
У вас откроются новые перспективы во многих сферах. Особенно день подходит для развития личных отношений.
Лев
Будьте готовы к тому, что вам придется отстаивать свои интересы. Недовольство начальства и коллег – явление временное.
Дева
Подходящий день для новых начинаний. Чтобы решить возникшие проблемы, обратитесь за помощью к другу.
Весы
День будет насыщенным и нескучным: вас ждут встречи, полезные знакомства, новые люди и яркие впечатления.
Скорпион
Будьте готовы к критике в свой адрес. Не принимайте необдуманных решений и не делайте поспешных выводов.
Стрелец
Этот день чреват многочисленными переделками и доработками – и все из-за вашей невнимательности.
Козерог
Не будьте слишком доверчивыми, иначе вас будет легко обмануть. Придется рассчитывать только на свои силы.
Водолей
В этот день важно выглядеть эффектно и привлекательно, чтобы произвести приятное впечатление на партнеров.
Рыбы
Посвятите день далеко идущим планам, пока у вас есть свободное время. Задуманное имеет свойство сбываться.