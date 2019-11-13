Гороскоп на 13 ноября: Львам придется отстаивать свои интересы, а Водолеев ждет выгодное знакомство

Овен

Это день признания собственных ошибок. Освободитесь от груза ответственности и сразу же испытаете облегчение, советует «Сегодня».

Телец

Вас ждут деловые переговоры, которые вскоре принесут прибыль. Постарайтесь раздать старые долги и выполнить обещания.

Близнецы

Прислушивайтесь к подсказкам и советам извне – они станут главной помощью в решении ваших проблем.

Рак

У вас откроются новые перспективы во многих сферах. Особенно день подходит для развития личных отношений.

Лев

Будьте готовы к тому, что вам придется отстаивать свои интересы. Недовольство начальства и коллег – явление временное.

Дева

Подходящий день для новых начинаний. Чтобы решить возникшие проблемы, обратитесь за помощью к другу.

Весы

День будет насыщенным и нескучным: вас ждут встречи, полезные знакомства, новые люди и яркие впечатления.

Скорпион

Будьте готовы к критике в свой адрес. Не принимайте необдуманных решений и не делайте поспешных выводов.

Стрелец

Этот день чреват многочисленными переделками и доработками – и все из-за вашей невнимательности.

Козерог

Не будьте слишком доверчивыми, иначе вас будет легко обмануть. Придется рассчитывать только на свои силы.

Водолей

В этот день важно выглядеть эффектно и привлекательно, чтобы произвести приятное впечатление на партнеров.

Рыбы