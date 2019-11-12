МакSим заподозрили в гормональной терапии из-за отекшего лица

Буквально в начале ноября поклонники активно обсуждали изменения во внешности 36-летней МакSим. Выступая на сцене в родной Казани, артистка продемонстрировала располневшую фигуру. На днях же у фанатов появился новый повод для беспокойства: в Сеть попал ролик, на котором певицу едва можно узнать из-за сильного отека, искажающего черты лица. «Господи, что с ней?» — ахали поклонники.

Некоторые заподозрили, что исполнительница стала злоупотреблять косметическими процедурами, а, возможно, переносит последствия неудачной пластики. По другой версии, на внешности МакSим отразилась ужасная автомобильная авария, в которой та пострадала еще весной. Кроме того, многим показалось, что певице было сложно стоять на сцене, но та мужественно старалась отработать выступление до конца. «Жаль ее! Похоже, что на гормонах, может, с почками проблемы»; «Гормоны, наверное, кололи после аварии, от них очень сильно полнеешь», — переживают пользователи.

Напомним, что ДТП случилось на скользкой дороге. Артистка находилась за границей и спешила на обратный рейс в Москву, но, будучи за рулем, не справилась с управлением. Вскоре после аварии звезда поделилась своими снимками в микроблоге, признавшись, что получила несколько синяков и сильных ушибов. При этом певица не стала снимать лицо, очевидно, скрывая травмы.

Только в клинике осознала, как тело буквально ломит. Просто шок. До ног первое время невозможно было даже дотронуться, когда врачи оказывали помощь. Повезло, что обошлось без переломов. Челюсть, на которую пришелся основной удар, очень болит. Стараюсь соблюдать все предписания докторов, чтобы поскорее вернуться в строй,

— делилась артистка.

Вскоре МакSим поспешила успокоить фанатов.

Я выполняю все предписания врачей и иду на поправку. Все еще болит голова, держится температура, но с каждым днем мне становится лучше. Скучаю,

— обращалась она к подписчикам.