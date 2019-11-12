Куда смотрит полиция? Серьезный конфликт соседей в эстонской глубинке привел к шокирующим последствиям

История началась в 2017 году, когда семья Андреса, у которого 11 детей, приобрела хутор с маленьким домиком в деревне Леэви, чтобы проводить там выходные и летние каникулы.

Дачный домик в Пылвамаа показался семье просто сказкой. Вокруг лес, а ближайшие соседи находятся настолько далеко, что их нет в поле зрения.

Но счастье длилось недолго: сразу после покупки дома, в январе 2017 года, Андрес отправился поприветствовать своего новоиспеченного соседа Айво. Андрес надеялся, что они смогут подружиться.

Казалось бы, оба мужчины очень порядочные: оба давно женаты, у каждого много детей, они не выпивают.

По словам Андреса, у его соседа было около трехста коз и 16 лошадей. Сначала он не видел ничего плохого в таком количестве животных у Айво, но спустя некоторое время козы стали питаться на участке Андреса.

Однажды Андрес увидел на своем участке нечто похожее на белое облако. Он не смог понять, что это и решил подойти поближе. Тогда, по его словам, он увидел коз и женщину, у которой спросил кто она и что она здесь делает. Но на такие простые вопросы женщина решила не отвечать и только оскорбила Андреса.

Позже выяснилось, что соседи водили своих животных бесплатно питаться на этот участок годами. Но теперь, когда хозяином стал Андрес, такое положение вещей его не устраивало. Он запретил выгуливать животных на своем участке, но, по его словам, соседи не воспринимали этого всерьез до того дня, когда разобраться в ситуации приехала ведущая программы Kuuuurija Катрин Луст.

Андрес обратился в программу, потому что за неполных три года он не получил никакой помощи от полиции. У него осталась последняя надежда - чтобы общественность обратила внимание полиции и волостных чиновников на этот случай.