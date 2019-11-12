«Ты — не горный орел, а горный баран»: L'One унизил Тимати

Мелочиться музыкант не стал и припомнил Тимати все: и скандальные суды, и то самое поздравление с днем рождения, и даже фразу «Давай, до свидания», которую рэпер использовал в конфликте с Филиппом Киркоровым. Певец, лишившийся своего псевдонима L'One, не пытался выбирать выражения и назвал хозяина Black Star «низким», променявшим друга «на золотой прииск».

Твоя музыка — набор американских реплик, твоя звезда давно потухла и больше не светит. Ноль идей и ноль таланта, зато эго гиганта,

— спел Горозия, добавив, что Тимати уже не «горный орел, а скорее горный баран».

Этим треком, полным негодования, Леван поставил точку не только в конфликте с Юнусовым, но попрощался с собой в Black Star, когда он носил псевдоним L'One.