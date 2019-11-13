Секси-мама! Нюша показала роскошную фигуру после родов

Нюша показала сексуальные снимки в бикини.
Нюша вместе со своим супругом Игорем Сивовым и их дочерью недавно побывали в США, где певица успела сделать несколько фото. Среди них — пляжный снимок в бикини.
Судя по фото, молодая мамочка смогла быстро вернуться фигуру, ведь на снимке она демонстрирует аппетитные формы. И пока подписчики активно комментируют ее фото, сама Нюша рассказала о своем отказе от мяса:
Ребята! Есть ли среди вас те, кто отказался от мяса или животного белка? Кто в сети со мной давно - знает, что от мяса я отказалась уже лет 10 назад. Совершенно спокойно, без принуждений. Сейчас стараюсь регулярно прислушиваться к своему организму, и в последнее время даже рыбу не очень хочется... прилетели из Америки с чемоданчиком витаминов,
— рассказала Нюша.