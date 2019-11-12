«Шикарная»: Нюша поделилась пикантным фото

Фотографию знаменитость выложила на своей странице в Instagram. Нюша предстала перед фанатами без макияжа. Судя по мокрым волосам, она с удовольствием окунулась в прохладные морские воды.

В кадре артистка позирует на белой яхте. На ней сетчатое платье, надетое поверх черного купальника. Несмотря на слухи о второй беременности, звезда российского шоу-бизнеса с гордостью демонстрирует роскошную фигуру. Впрочем, кадр построен так, что рука певицы как раз прикрывает живот.

Нюша подписала публикацию лаконично и трогательно:

Глазами любимого.

Текст она дополнила тремя забавными смайликами в виде кокоса, морской волны и двух сердечек.

Пользователи заметили, что фотограф постарался на славу, морская гладь и индустриальные пейзажи выгодно подчеркнули красоту певицы.