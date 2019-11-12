«Шикарная»: Нюша поделилась пикантным фото

Певица Нюша любит и умеет удивлять поклонников своей красотой. В этот раз девушка поделилась пикантным снимком с яхты, пишут Дни.ру.
Фотографию знаменитость выложила на своей странице в Instagram. Нюша предстала перед фанатами без макияжа. Судя по мокрым волосам, она с удовольствием окунулась в прохладные морские воды.
В кадре артистка позирует на белой яхте. На ней сетчатое платье, надетое поверх черного купальника. Несмотря на слухи о второй беременности, звезда российского шоу-бизнеса с гордостью демонстрирует роскошную фигуру. Впрочем, кадр построен так, что рука певицы как раз прикрывает живот.
Нюша подписала публикацию лаконично и трогательно:
Глазами любимого.
Текст она дополнила тремя забавными смайликами в виде кокоса, морской волны и двух сердечек.
Пользователи заметили, что фотограф постарался на славу, морская гладь и индустриальные пейзажи выгодно подчеркнули красоту певицы.
"Вы прекрасно выглядите, красотка", "Фигура просто шикарная", "Очень классная фотография, выглядите потрясающе. Желаю вам хорошего отдыха", "Какая красивая, очень нравишься, как кумир, великолепная, счастья", "Красивые глаза у любимого", "Какое красивое фото, вы тоже очень красивая", – высказались комментаторы.