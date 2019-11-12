Дмитрий Шепелев обручился со своей возлюбленной

Российский ведущий и бывший гражданский супруг певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев сделал предложение руки и сердца возлюбленной. Избранницей знаменитости стала дизайнер Екатерина Тулупова, пишет Сегодня.
Как сообщает издание 7days, Дмитрий решился на серьезный шаг после полутора года отношений с возлюбленной. Также отмечается, что звезда проживает вместе с Екатериной в московской квартире с начала 2019-го. Вместе с ними – 6-летний сын Дмитрия Платон и дочка Екатерины Лада, ровесница мальчика. Влюбленные планируют расписаться в Москве и отправиться в путешествие.
Пышного торжества Дмитрий Шепелев не планирует, ведь после смерти Жанны Фриске общество может воспринять его веселье двусмысленно.