Максим Галкин резко высказался о российской власти и Владимире Путине

У нас родилось уже целое поколение людей, которые получили образование и уже они сами родили. И все это было при Путине, они даже не знают, что был какой-то другой президент, они думают, что это не должность, сама должность так называется – Путин. Не снимайте, не шейте мне дело, мне еще в Москву возвращаться,