Вт, 12.11.2019
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Максим Галкин резко высказался о российской власти и Владимире Путине

Максим Галкин и Алла Пугачева

ФОТО: Konstantin Sednev

В сеть попало видео с выступлением Максима Галкина, передает Viva.

Не так давно Максим Галкин выступал в Новосибирске, и на днях в сеть попало видео с его выступлением. На сцене юморист открыто раскритиковал российское телевидение. 

Меня так это достало, я же не в Украине живу, что вы мне все время про нее рассказываете, вы о нас расскажите. Такое впечатление, что у нас все наладилось и осталось только вот украинцам помочь,

— начал Максим. 

Нам не дают времени обмозговать, нам разжевывают, сразу говорят: "Так, это враги". Пока что хотя бы на концертах можно говорить что хочешь. Я поэтому и не прошу эти звания вот это все, потому что так есть возможность их всех обоср*ть...,

— признался юморист. 

Кроме того, прокомментировал Максим и президентское правление Владимира Путина. 

У нас родилось уже целое поколение людей, которые получили образование и уже они сами родили. И все это было при Путине, они даже не знают, что был какой-то другой президент, они думают, что это не должность, сама должность так называется – Путин. Не снимайте, не шейте мне дело, мне еще в Москву возвращаться,

— попросил юморист зрителей. Впрочем, видео все же попало в сеть. 

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