Максим Галкин резко высказался о российской власти и Владимире Путине

Не так давно Максим Галкин выступал в Новосибирске, и на днях в сеть попало видео с его выступлением. На сцене юморист открыто раскритиковал российское телевидение.
Меня так это достало, я же не в Украине живу, что вы мне все время про нее рассказываете, вы о нас расскажите. Такое впечатление, что у нас все наладилось и осталось только вот украинцам помочь,
— начал Максим.
Нам не дают времени обмозговать, нам разжевывают, сразу говорят: "Так, это враги". Пока что хотя бы на концертах можно говорить что хочешь. Я поэтому и не прошу эти звания вот это все, потому что так есть возможность их всех обоср*ть...,
— признался юморист.
Кроме того, прокомментировал Максим и президентское правление Владимира Путина.
У нас родилось уже целое поколение людей, которые получили образование и уже они сами родили. И все это было при Путине, они даже не знают, что был какой-то другой президент, они думают, что это не должность, сама должность так называется – Путин. Не снимайте, не шейте мне дело, мне еще в Москву возвращаться,
— попросил юморист зрителей. Впрочем, видео все же попало в сеть.