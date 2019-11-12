Панин привязал рыдающую дочь к батарее, пока его снимали на камеру
Скандальному артисту не привыкать эпатировать публику. Но на этот раз он, похоже, зашёл слишком далеко. Даже несмотря на то что многие сочли видео постановочным, передает Лайф.
42-летний актёр выложил в "Инстаграм" жуткий ролик, где ругается на свою дочь за грязь в квартире. На кадрах звезда "Жмурок" грубо хватает девочку и тащит в кухню, а потом привязывает плачущего ребёнка к батарее ремнём. Разгневанный отец обещает, что "пленницу" отвяжет бабушка. При этом при инциденте присутствовал кто-то третий, кто снимал всё на камеру.
Кто за*рал всю квартиру? Привяжу тебя к батарее. <...> Бабушка придет — отвяжет!
Не все оказались готовы поверить в правдивость видео, сочтя его постановочным. Пользователи отметили, что Панин, отсудивший любимую дочку у супруги, не стал бы так жестоко её наказывать. Однако, несмотря на это, ролик всё равно многих поверг в шок.
Но на этом Алексей не успокоился. Позже он выложил фото, где сидит с двумя девочками, а рядом стоит кружка с пивом. Снимок он снабдил подписью: "Как же хорошо иногда вот так посидеть на солнышке и попить с детьми пивка". После чего в комментариях звание провокатора закрепилось за ним окончательно.