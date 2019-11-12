Вт, 12.11.2019
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Панин привязал рыдающую дочь к батарее, пока его снимали на камеру
ВИДЕО!

Alexei Panin

ФОТО: Shemetov Maxim/ITAR-TASS

Скандальному артисту не привыкать эпатировать публику. Но на этот раз он, похоже, зашёл слишком далеко. Даже несмотря на то что многие сочли видео постановочным, передает Лайф.

42-летний актёр выложил в "Инстаграм" жуткий ролик, где ругается на свою дочь за грязь в квартире. На кадрах звезда "Жмурок" грубо хватает девочку и тащит в кухню, а потом привязывает плачущего ребёнка к батарее ремнём. Разгневанный отец обещает, что "пленницу" отвяжет бабушка. При этом при инциденте присутствовал кто-то третий, кто снимал всё на камеру.

Кто за*рал всю квартиру? Привяжу тебя к батарее. <...> Бабушка придет — отвяжет!

Не все оказались готовы поверить в правдивость видео, сочтя его постановочным. Пользователи отметили, что Панин, отсудивший любимую дочку у супруги, не стал бы так жестоко её наказывать. Однако, несмотря на это, ролик всё равно многих поверг в шок.

Но на этом Алексей не успокоился. Позже он выложил фото, где сидит с двумя девочками, а рядом стоит кружка с пивом. Снимок он снабдил подписью: "Как же хорошо иногда вот так посидеть на солнышке и попить с детьми пивка". После чего в комментариях звание провокатора закрепилось за ним окончательно.

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