Такого яркого представления Таллинн не видел давно! Санкт-Петербургский Театр Сказки привез детский спекталь на серьезную тему

В Таллинне с большим успехом прошло представление "Синяя борода" Санкт-Петербурского Театра Сказки. Артисты играли великолепно! Было видно, что в создании спектакля, помимо режисерской работы, присутствовал и креатив самих артистов.
Валентин Морозов, заслуженный артист РФ, и Александр Дулесов показали сказку с легким юмором.
В Таллинне была представлена игра актеров, где куклы играли роль посредника, чтобы дети через понятные им образы поняли сказку. И актерам это удалось! Такого весёлого и зажигательного спектакля не ожидали на эту, казалось бы, недетскую тему. "Синяя борода" в Театре Сказки, благодаря чувству юмора постановщика и художника становится настоящим феерверком комедии положений. Артисты умеют всё: перевоплощаются в кого угодно, говорят от своего лица, тут же берут в руки куклу и она оживает, меняется голос, интонация и пластика! И совсем не страшная история получается, а очень даже поучительная!
Посыл зрителям состоит в том, что Мари смогла справиться со всеми непредвиденными ситуациями и не расстерялась, а проявила стойкость духа! Что настоящая француженка найдет выход из любой, даже самой безвыходной ситуации… «Любая бы испугалась! Но только - не Мари!»