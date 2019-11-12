Такого яркого представления Таллинн не видел давно! Санкт-Петербургский Театр Сказки привез детский спекталь на серьезную тему

В Таллинне была представлена игра актеров, где куклы играли роль посредника, чтобы дети через понятные им образы поняли сказку. И актерам это удалось! Такого весёлого и зажигательного спектакля не ожидали на эту, казалось бы, недетскую тему. "Синяя борода" в Театре Сказки, благодаря чувству юмора постановщика и художника становится настоящим феерверком комедии положений. Артисты умеют всё: перевоплощаются в кого угодно, говорят от своего лица, тут же берут в руки куклу и она оживает, меняется голос, интонация и пластика! И совсем не страшная история получается, а очень даже поучительная!