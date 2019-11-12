«Возможно в пяти процентах случаев»: онколог дал прогноз, сколько может прожить Заворотнюк

На этом фоне «Дни.ру» со ссылкой на практикующего хирурга-онколога рассказали о том. что у Заворотнюк сейчас довольно благоприятные прогнозы на выздоровление.

«Насколько я могу судить по сообщениям в СМИ, у Насти так называемая вторичная глиобластома, которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна. Вторичная глиобластома поражает около 10% людей с раком мозга, причем большинство из них получают эту форму рака в 45-50 лет. Обычно люди с таким диагнозом при успешном лечении живут полтора года», - сказал собеседник издания.