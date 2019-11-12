«Возможно в пяти процентах случаев»: онколог дал прогноз, сколько может прожить Заворотнюк

Российские журналисты продолжают обсуждать ситуацию вокруг тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк. Семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» предпочитает не комментировать ситуацию, что порождает массу слухов, сообщает Topnews.
На этом фоне «Дни.ру» со ссылкой на практикующего хирурга-онколога рассказали о том. что у Заворотнюк сейчас довольно благоприятные прогнозы на выздоровление.
«Насколько я могу судить по сообщениям в СМИ, у Насти так называемая вторичная глиобластома, которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна. Вторичная глиобластома поражает около 10% людей с раком мозга, причем большинство из них получают эту форму рака в 45-50 лет. Обычно люди с таким диагнозом при успешном лечении живут полтора года», - сказал собеседник издания.
Врач отметил, что если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни пациента вырастает до пяти лет. «Такое в моей практике случалось в пяти процентах случаев. Как я слышал от коллег, Анастасии Заворотнюк смогли удалить раковое образование, не задев здоровые ткани. Теперь ей показан курс генной терапии», - сказал специалист.