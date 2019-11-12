Менеджер «Газпрома» похитил у эстонской жены двух сыновей

Вечером 7 ноября в 25 отдел полиции Приморского района поступило заявление от 36-летней гражданки Эстонии Полины Соболь . Она сообщила о похищении своего 6-летнего сына Марка. Его 40-летний отец, Олег Жуков , занимает пост заместителя гендиректора по экономике и финансам стопроцентной дочки газовой монополии, компании «Газпром флот». Около двух часов дня из детского сада «Мармелад» на Коннолахтинском проспекте ребенка увел неизвестный мужчина.

Произошло это примерно через полчаса после того, как Полина забрала старшего сына, 9-летнего Филиппа, из элитной школы на улице Депутатской, что на Крестовском острове. Женщину сопровождали судебные приставы с исполнительным листом Тверского районного суда Москвы о возвращении детей матери. Старший сын рассказал, в каком детском саду находится младший брат, но к тому моменту, как мать туда приехала, его там не было. Действие переместилось к особняку на улице Новой в престижном поселке «Северный Версаль» неподалеку от Ольгино на севере Петербурга. Дом, предположительно, принадлежит Олегу Жукову. Для понимания, соседний дом на той же улице продается сегодня за 100 миллионов рублей (1 408 000 евро).