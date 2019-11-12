Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября

Астрологи считают, что эта неделя будет довольно непредсказуемой, но для многих из нас это откроет новые двери в финансовом плане. Для этого нужно прислушаться к интуиции, которую обострят звезды и планеты. Эксперты считают, что шестое чувство не раз спасет людей от фиаско, а также поможет им в продвижении идей.

Овен

Представители этого огненного знака могут тратить слишком много сил и времени на дела, которые для них не так важны. Нужно правильно расставить приоритеты и придерживаться плана. Энергетическое истощение будет очень опасным, поэтому с ним нужно бороться любыми методами: больше двигаться, вовремя отдыхать, не перегружать себя работой и ненужными делами. В целом неделя будет довольно продуктивной, если Овны не станут рисковать.

Телец

У Тельцов наступает идеальное время для поисков мотивации и энтузиазма. В этом поможет мантра для привлечения благополучия. Самый удачный день для покупок, работы и заключения сделок — четверг, 14 ноября. В этот день планеты и звезды будут очень активными и созидательными. В начале недели лучше не брать деньги в долг и не тратить много средств, а покупки перенести на выходные.

Близнецы

Умеренный шопинг поможет Близнецам поднять себе настроение в любой день. Во вторник лучше влиться в работу, полностью погрузиться в дела и заботы. Начиная со среды у Близнецов появится больше свободы действий, так что они смогут добиться своего быстрее. Не нужно оставаться в тени и ждать удобного момента для активности, потому что вся эта неделя является таким моментом. Настроиться на успех Близнецам поможет сила самовнушения, оптимизм и самоуверенность.

Рак

У людей этого знака Зодиака ожидается довольно благоприятная неделя. 12 числа у них получится быстро влиться в работу и обозначить для себя главные цели на этот период. В выходные энергетика планет также будет положительной, так что Раки смогут еще и как следует отдохнуть. Никаких запретов сейчас нет, но со среды по пятницу лучше не отвлекаться от насущных дел. Заговоры от тоски и уныния помогут избавиться от отрицательных эмоций и справиться с любыми задачами.

Лев

По мнению астрологов, на этой неделе благоприятны покупки для дома и семьи. Личные нужды пока второстепенны. Деньги в такие периоды любят порядок и размеренность. То же самое стоит проявить и в ведении финансовых дел в целом. Астрологи рекомендуют не торопить события, не вступать в конфликты. Период хорош для усердной работы и творчества. Сейчас нужно работать, но пока не ждать скорых результатов. Быстро привлечь удачу в сложной ситуации помогут три способа.

Дева