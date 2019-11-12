Вт, 12.11.2019
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Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет удача во второй половине ноября

Павел Глоба.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Российский астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет удача во второй половине ноября 2019 года, пишет Topnews.

Специалист обещает Девам период, когда они преуспеют в любой жизненной сфере. Вторая половина ноября ознаменуется крайне позитивными событиями, но следует сразу же быть готовым к активной работе. Есть вероятность, что трудиться придется больше, но полученные плоды от вложенных усилий вырастут многократно.

Хорошее время будет также у Весов, у которых ожидается выполнение подготовленных ранее проектов и получение прибыли по ним. Подъем энергии и накопленный творческий потенциал позволят реализоваться в это время, а новые связи помогут повернуть ваше увлечение в финансовое русло. Представителям этого знака Зодиака также рекомендуется не лениться и активно работать, ведь именно важе движение приведет к успеху и гармонии.

В этот период Стрельцы наконец-то поймут и в полной мере осознают свои желания и потребности. Некоторым представителям этого знака Павел Глоба рекомендует посмотреть назад и вдохновиться результатами уже проделанной работы. Вы способны на гораздо большее, а приятные переживания и эмоции добрых воспоминаний помогут понять, как двигаться дальше. Семейным Стрельцам специалист советует уделить время домашним, а одиноким - заняться саморазвитием и не расходовать энергию на гулянки.
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