Любовь Успенская без концертного макияжа напугала подписчиков

Любовь Успенская показала совместное фото со Светланой Лободой, которая пришла к ней перед концертом, прошедшим в рамках ее гастрольного тура по Украине. «Моя девочка, дорогая @lobodaofficial, очень рада была тебя видеть. Замечательная встреча, практически в день концерта, на нашей родине. Света пришла ко мне с невероятным букетом, пожелать удачи в предстоящем туре. Люблю», — написала Любовь Успенская на своей странице в Instagram.

Судя по всему, поцелуй двух певиц обязан был натолкнуть их поклонников на лирический лад, вот только оказалось, что фанатов Успенской больше всего поразил ее вид без броского концертного макияжа. Увы, но на снимке Успенская предстала не хорошо выглядящей зрелой сердцеедкой, а в довольно грустном образе женщины без выразительных черт лица.