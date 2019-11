Любовь Успенская без концертного макияжа напугала подписчиков

View this post on Instagram

Моя девочка, дорогая @lobodaofficial, очень рада была тебя видеть❤️ Замечательная встреча, практически в день концерта, на нашей родине❤️ ⠀ Света пришла ко мне с невероятным букетом, пожелать удачи в предстоящем туре❤️ Люблю❤️ ⠀ #успенская #лобода #концерт #тур #music #stars