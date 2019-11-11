Сергей Шнуров спровоцировал травлю участницы шоу «Голос»

"Вас родители не учили тому, что нельзя с посторонними мужчинами обниматься? Раньше наших ингушек стороной обходили. И уважали, и боялись. А теперь плюнуть только осталось, до чего же вы нас опустили!", "Представьте себе, если бы мы на обычной улице наблюдали, как девушка-вайнашка пожимает руку постороннему мужчине! А тут – конечно, это же артистка, можно закрыть глаза. Стыдно!", – негодовали фолловеры с родины Ханиевой.