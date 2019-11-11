«Не собиралась за него замуж»: Лолита Милявская впервые раскрыла всю правду о пятом браке

Я никогда не собиралась за него замуж. Не было ярких чувств, не вспыхнуло. Сначала я приняла его за стриптизера. Его привел приятель на Мосфильм, где я снимала клип. Пообщались, пошли покушали. Потом он пригласил меня на тренировку, но это меня не вставило. Мы разъехались. А потом он заболел. Мне стало жалко парня — ну что он один, без помощи. Ему сделали операцию. Начала передавать ему котлетки, бульончики, которые сама готовила. Тогда он снимал скромную однушку в Москве. Была в ней один раз. Он с порога сказал: "Снимай обувь, уборщица приходит раз в неделю",