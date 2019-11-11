В эту пятницу «Народное Радио» организует грандиозный киновечер в Нарве с любимыми ведущими и сюрпризами

Их голоса радуют вас по рабочим дням в драйв-шоу «Народное Утро», а теперь у каждого жителя и гостя Нарвы есть шанс с ними встретиться лично! Уже в эту пятницу, 15 ноября, в нарвском кинотеатре Apollo Astri пройдет специальный показ комедии «Ангелы Чарли», начало в 19:00, лучше прийти заранее, ведь перед сеансом вас ждут розыгрыши крутых призов, а ведущими вечера станут всем известные Борис Горский и Алексей Исаченко.

Не стоит забывать, что это ПРЕМЬЕРА по-русски, поэтому фильм будет показан в русском дубляже.

Если вы не из Нарвы или будете 15 ноября в Таллинне, то советуем посетить специальный показ того же фильма в эстонской столице, здесь гостей встретят ведущие «Народного Радио»: Елена Гордеева, Майя Виленчик и Вита Жукова.