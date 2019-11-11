Таллинн пришел на помощь рижанам: билеты можно обменять на концерт Григория Лепса в Эстонии

Поскольку мероприятие не состоится в силу форс-мажорных обстоятельств, по причинам, не зависящим ни от организаторов, ни от артиста, на данный момент SIA Bravo Events ведет переговоры с субподрядчиками о возврате средств, которые уже были выплачены по данному концерту. По завершению сбора средств организаторы вернут покупателям деньги за билеты.