Таллинн пришел на помощь рижанам: билеты можно обменять на концерт Григория Лепса в Эстонии

Организаторы сообщают о возврате билетов на выступление Григорий Лепса, поскольку запланированный на 23 февраля концерт в «Арена Рига» отменен в связи с решением Министерства иностранных дел Латвии объявить артиста персоной нон грата.
Поскольку мероприятие не состоится в силу форс-мажорных обстоятельств, по причинам, не зависящим ни от организаторов, ни от артиста, на данный момент SIA Bravo Events ведет переговоры с субподрядчиками о возврате средств, которые уже были выплачены по данному концерту. По завершению сбора средств организаторы вернут покупателям деньги за билеты.
«Приносим извинения за причиненные неудобства, однако подчеркиваем, что в данной ситуации организаторы сами являются пострадавшей стороной и надеются на понимание своей аудитории».
«Сообщаем также, что вместо возврата денег, готовы немедленно обменять билеты на Григория Лепса на любой другой концерт SIA Bravo Events».
Билеты можно будет обменять и на концерт Григория Лепса в Таллине 21 февраля.