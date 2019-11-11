Пн, 11.11.2019
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Таллинн пришел на помощь рижанам: билеты можно обменять на концерт Григория Лепса в Эстонии

Григорий Лепс

ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

Организаторы сообщают о возврате билетов на выступление Григорий Лепса, поскольку запланированный на 23 февраля концерт в «Арена Рига» отменен в связи с решением Министерства иностранных дел Латвии объявить артиста персоной нон грата.

Поскольку мероприятие не состоится в силу форс-мажорных обстоятельств, по причинам, не зависящим ни от организаторов, ни от артиста, на данный момент SIA Bravo Events ведет переговоры с субподрядчиками о возврате средств, которые уже были выплачены по данному концерту. По завершению сбора средств организаторы вернут покупателям деньги за билеты.

«Приносим извинения за причиненные неудобства, однако подчеркиваем, что в данной ситуации организаторы сами являются пострадавшей стороной и надеются на понимание своей аудитории».

«Сообщаем также, что вместо возврата денег, готовы немедленно обменять билеты на Григория Лепса на любой другой концерт SIA Bravo Events».

Билеты можно будет обменять и на концерт Григория Лепса в Таллине 21 февраля.

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