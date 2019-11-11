Яна Рудковская решила расстаться с Евгением Плющенко

Первый же выпуск шоу «ЯнаСупер», который запустила в эфир Ксения Собчак, шокировал зрителей. Телеведущая решила показать жизнь Яны Рудковской такой, какая она есть на самом деле. Бизнесвумен много лет формировала у поклонников ощущение «глянцевости», но теперь этот миф будет развеян. Собчак может доказать, что Яна — «простая баба, которая пытается сделать из себя другую женщину».

Первое, что сразу бросилось в глаза — отношения Рудковской с мужем Евгением Плющенко. Выяснилось, что они не такие уж и безоблачные. Супруги недавно столкнулись с серьезным кризисом, подробности которого зрители узнают уже скоро. Пока Яна только ошарашила публику признанием о своей семейной жизни. В финале выпуска Рудковская произнесла роковую фразу: «Мы решили расстаться!»

Перед этим стало известно, почему в августе бизнесвумен приехала на «Новую волну» без мужа. Выяснилось, что Евгений не составил жене компанию, так как в это время отдыхал в отпуске с друзьями. В путешествие фигурист уехал в результате ссоры с женой.