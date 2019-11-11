Что за несправедливость? В России топливо стоит копейки, а билеты в Петербург стоят дороже, чем в Ригу

Разница в ценах на билеты на разных линиях связана в первую очередь с разницей в расходах.

Расстояние от Таллинна до Санкт-Петербурга – 375 километров, что на 60 километров больше расстояния от Таллинна до Риги. Соответственно, расходы на топливо увеличиваются.

На рейсе Таллинн - Санкт-Петербург автобусы проходят эстонскую и российскую границы, что также увеличивает время рейса до семи с половиной часов (в зависимости от конкретного рейса и остановок, которые совершает автобус). Исходя из закона, это означает, что рейс должны обслуживать два водителя, а это также увеличивает расходы на рейсы линии Таллинн – Санкт-Петербург.

Рейсы линии Таллинн – Рига, продолжительность которых меньше четырех с половиной часов, обслуживает один водитель.

Помимо этого, плата за въезд на автовокзал Петербурга выше платы в Таллинне и Риге.

Учитывая все перечисленное, различие в цене вполне оправданное. Также разница в ценах может стать больше в сезон поездок. Кроме того, окончательная стоимость билета зависит от того, сколько времени осталось до рейса.