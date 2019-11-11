Что за несправедливость? В России топливо стоит копейки, а билеты в Петербург стоят дороже, чем в Ригу

Многие жители Эстонии любят в свободные дни съездить в ближайшие страны для смены обстановки и чтобы получить новые эмоции. Немалое количество людей ездят к соседям по делам и рабочим вопросам. Одни из самых ближайших городов стран-соседей Эстонии – это Рига и Санкт-Петербург. Хотя эти города находятся на примерно одинаковом расстоянии от столицы Эстонии, цены на билеты на автобус сильно отличаются. И парадокс в том, что дешевле доехать до Риги, чем до Петербурга, и это при дешевом российском бензине!
Портал Limon.ee сравнил плату за билеты на автобус двух самых популярных и крупных автобусных компаний - Lux Express и Ecolines.
Цены на билеты в Санкт-Петербург на автобусы фирмы Lux Express варьируются от 20 до 30 евро, а за билет в Ригу нужно заплатить меньше: от 14 до 21 евро.
Билеты в Санкт-Петербург на автобусы фирмы Ecolines стоят от 20 до 30 евро, а в Ригу можно доехать всего за 12 евро.
Мы решили узнать у представителей этих фирм, с чем связана такая разница в цене. Разве не должно быть наоборот, что дешевое российское топливо делает цены на билеты более низкими?
Представитель фирмы Ecolines Estonia OÜ ответил кратко:
Продолжительность рейса из Таллинна в Ригу составляет 4-4,5 часа, а рейс Таллинн – Санкт-Петербург длится до 7,5 часов.
А вот член правления AS Lux Express Estonia, Райт Реммел, довольно подробно рассказал о ценообразовании в этих случаях:
Разница в ценах на билеты на разных линиях связана в первую очередь с разницей в расходах.
Расстояние от Таллинна до Санкт-Петербурга – 375 километров, что на 60 километров больше расстояния от Таллинна до Риги. Соответственно, расходы на топливо увеличиваются.
На рейсе Таллинн - Санкт-Петербург автобусы проходят эстонскую и российскую границы, что также увеличивает время рейса до семи с половиной часов (в зависимости от конкретного рейса и остановок, которые совершает автобус). Исходя из закона, это означает, что рейс должны обслуживать два водителя, а это также увеличивает расходы на рейсы линии Таллинн – Санкт-Петербург.
Рейсы линии Таллинн – Рига, продолжительность которых меньше четырех с половиной часов, обслуживает один водитель.
Помимо этого, плата за въезд на автовокзал Петербурга выше платы в Таллинне и Риге.
Учитывая все перечисленное, различие в цене вполне оправданное. Также разница в ценах может стать больше в сезон поездок. Кроме того, окончательная стоимость билета зависит от того, сколько времени осталось до рейса.