Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 ноября

Лев

Эксперты сайта dailyhoro.ru относят Львов к самым искренним знакам Зодиака. На этой неделе им стоит общаться с такими же людьми, чтобы почувствовать исходящий от них позитив. Подольет масла в огонь одиночество и сидение взаперти. Астролог рекомендует чаще выходить из дома, дышать свежим воздухом, делать различные упражнения.

Львам сулит успех работа над сложными проектами в бизнесе. Пришло время перестать прятать голову в песок. Пора заняться делами, которые больше нельзя откладывать на потом. Это могут быть какие-то юридические проблемы, подача документов. Главное — избегать рисков. Что до личной жизни, то неприятных сюрпризов на этом поприще ждать не стоит.

Дева

Девам пришло время заглянуть внутрь себя и ответить на вопрос о том, чего они хотят изменить в своей жизни, в своем характере и окружении. Это замечательный период для самоанализа. Техники исполнения желания в сочетании с позитивным настроением дадут Девам воплотить свои мечты в реальность. Сохранить хорошую физическую кондицию поможет постоянное движение и активность.

От рисков и авантюр временно придется отказаться. Также стоит остерегаться принятия важных решений. Сейчас наступает период сбора информации, так что лучше не общаться со лживыми и лицемерными людьми. На выходных представителям этого знака желательно заняться уборкой, домашними делами. Поддерживать порядок нужно и на буднях.

Весы

Весам звезды и планеты советуют не портить отношения с коллегами, друзьями и близкими. Если будут наклевываться какие-то ссоры и конфликты, полезно сохранять нейтралитет и идти на компромиссы. Период идеален для поездок, смены обстановки. Это поможет Весам привлечь удачу в свою жизнь

Во многих делах представителям этого знака Зодиака придется рассчитывать только на себя. Нужно заранее продумать план действий и иметь в запасе план «Б» на случай непредвиденных ситуаций. Также запасной план поможет Весам оставаться спокойными и собранными из-за наличия уверенности в том, что все будет хорошо. Лишние нервы и стрессы сейчас этим людям абсолютно ни к чему.

Скорпион

Скорпионам стоит заняться рутинными делами, домашними заботами, причем уже с первого дня недели. Это поможет настроиться на правильную волну и создать идеальные условия для духовного развития. Нужно настроиться на спокойный ритм. На работе звезды советуют заняться делами, которые уже нельзя откладывать на потом.

Середина недели будет довольно динамичной из-за активности звезд и планет. В будние дни важно следовать правилам сохранения эмоционального здоровья и энергетики, потому что могут обостриться конфликты и появиться новые враги. Также на этой неделе стоит быть осторожнее на дорогах и в обращении с электрическими приборами.

Стрелец