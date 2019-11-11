Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 ноября

Василиса Володина — популярный астролог, психолог и телеведущая. Она даст вам советы о том, как вести себя на этой неделе, чтобы привлечь больше удачи во всех сферах жизни.
Это будет необычное время, в которое может произойти достаточно много приятных вещей в жизни большинства знаков. Конечно, будут и трудности, однако это то самое время, когда можно изменить судьбу и очистить карму. Вселенная поможет исправить прошлые ошибки и начать многие вещи заново.
Овен
У Овнов на первый план выйдет любовь. Сильный заговор поможет обрести удачу в этой сфере. Также представителям этого знака не рекомендуется уходить в себя, становиться замкнутыми. Нужно общаться с друзьями и родными, делиться с ними своими чувствами и прислушиваться к их мнению. Вместе можно будет пережить все невзгоды этой недели. Полезно отдыхать в компании приятных людей на выходных — в два самых позитивных дня недели.
Это также идеальное время для получения знаний в самых разных областях. Больше всего везти на работе будет тем, чья деятельность завязана на разговорах с людьми, общении, деловых переговорах, заключении сделок. Звезды и планеты советуют Овнам быть активными физически, избегая уединения.
Телец
Можно начать всё сначала. Также нужно заняться своим настроением, поднять которое помогут покупки, обновление гардероба, смена прически и обстановки дома, на работе. Можно отправиться в отпуск, начать ходить в спортзал и больше бывать на улице. Уже в пятницу лучше свести дела к минимуму, сфокусировавшись на чем-то личном. Не нужно забывать про отдых в течение дня.
Близнецы
Это будет крайне непростая неделя для Близнецов. Найти удачу помогут три магических способа. Еще успех будет близок к тем, кто проводит больше времени с друзьями, родственниками. На этой неделе нужно навестить родителей, побыть рядом со второй половинкой. Романтические свидания станут хорошим выбором для Близнецов, которые ищут любовь.
В конце недели накопленный негатив может дать о себе знать. Нужно избегать стрессов и конфликтных ситуаций. Спокойный подход в общении поможет сохранить позитивное настроение. Звезды советуют быть внимательнее, потому что среди коллег и знакомых может обнаружиться тайный недоброжелатель.
Рак
В финансовой сфере нужно четко планировать расходы, чтобы не потратить лишнего, быть экономнее и осторожнее. Вместо шопинга Ракам можно заняться творчеством или увлечениями, чтобы поднять себе настроение и избавиться от негативных эмоций.
Лев
Эксперты сайта dailyhoro.ru относят Львов к самым искренним знакам Зодиака. На этой неделе им стоит общаться с такими же людьми, чтобы почувствовать исходящий от них позитив. Подольет масла в огонь одиночество и сидение взаперти. Астролог рекомендует чаще выходить из дома, дышать свежим воздухом, делать различные упражнения.
Львам сулит успех работа над сложными проектами в бизнесе. Пришло время перестать прятать голову в песок. Пора заняться делами, которые больше нельзя откладывать на потом. Это могут быть какие-то юридические проблемы, подача документов. Главное — избегать рисков. Что до личной жизни, то неприятных сюрпризов на этом поприще ждать не стоит.
Дева
Девам пришло время заглянуть внутрь себя и ответить на вопрос о том, чего они хотят изменить в своей жизни, в своем характере и окружении. Это замечательный период для самоанализа. Техники исполнения желания в сочетании с позитивным настроением дадут Девам воплотить свои мечты в реальность. Сохранить хорошую физическую кондицию поможет постоянное движение и активность.
От рисков и авантюр временно придется отказаться. Также стоит остерегаться принятия важных решений. Сейчас наступает период сбора информации, так что лучше не общаться со лживыми и лицемерными людьми. На выходных представителям этого знака желательно заняться уборкой, домашними делами. Поддерживать порядок нужно и на буднях.
Весы
Во многих делах представителям этого знака Зодиака придется рассчитывать только на себя. Нужно заранее продумать план действий и иметь в запасе план «Б» на случай непредвиденных ситуаций. Также запасной план поможет Весам оставаться спокойными и собранными из-за наличия уверенности в том, что все будет хорошо. Лишние нервы и стрессы сейчас этим людям абсолютно ни к чему.
Скорпион
Скорпионам стоит заняться рутинными делами, домашними заботами, причем уже с первого дня недели. Это поможет настроиться на правильную волну и создать идеальные условия для духовного развития. Нужно настроиться на спокойный ритм. На работе звезды советуют заняться делами, которые уже нельзя откладывать на потом.
Середина недели будет довольно динамичной из-за активности звезд и планет. В будние дни важно следовать правилам сохранения эмоционального здоровья и энергетики, потому что могут обостриться конфликты и появиться новые враги. Также на этой неделе стоит быть осторожнее на дорогах и в обращении с электрическими приборами.
Стрелец
Стрельцам звезды советуют держать в секрете свои планы и намерения, так как в противном случае эту информацию могут использовать против них завистники. Это идеальное время для творческих задач, принятия нестандартных решений. В работе и делах лучше проявлять больше самодостаточности, не прибегая к помощи со стороны.
Улучшить свое финансовое положение представителям этого знака поможет трудолюбие, а также следование семи полезным правилам. В любви придется столкнуться с некоторыми проблемами, так как звезды сделают этих людей менее уступчивыми. Иногда полезно просто уступить в споре, а не гнуть свою линию до тех пор, пока отношения не дадут трещину.
Козерог
В любовных делах Козерогов могут ожидать большие и приятные изменения. Это хороший период для перевода отношений на новый уровень. Что касается денег, то лучше пока временно приостановить дорогостоящие приобретения. Не стоит также брать кредиты и давать деньги взаймы. Лучше сфокусироваться на заработках, а не на тратах.
Водолей
Ближе к выходным возможны неприятные встречи с негативно настроенными людьми. Некоторые из них будут новыми врагами, а некоторые придут из прошлого. Не стоит обращать на них внимания, потому что новая война и конфликты сейчас абсолютно лишние. Выбить из душевного равновесия Водолеев могут и проблемы с самочувствием. Поэтому лучше ложиться спать вовремя и не перегружать себя работой.
Очень важно знать, как быстро восстанавливать энергию и силы после тяжелого дела или целого трудового дня. Не стоит забывать, что отдых требуется всем и всегда. Своевременная релаксация поможет Водолеям преодолеть невзгоды и вылечить усталость. В финансовой сфере представителям этого знака стоит проявить бережливость и экономию.
Рыбы
Рыбы в начале недели могут почувствовать энергетический спад, однако ближе к среде ситуация поменяется на более положительную. Ближе к выходным может обостриться и без того развитая эмпатия. Это принесет Рыбам много проблем с настроением, но может и помочь в формировании отношений с окружающими.
Со среды и до самого воскресенья звезды советуют Рыбам быть максимально активными. Нужно избегать лени и безделья, соглашаться на командировки и не сидеть на месте. Во многих вопросах стоит полагаться на интуицию, которую обострят позитивно настроенные звезды и планеты. Это будет хорошее время для принятия важных решений во всех сферах жизни.