Гороскоп Павла Глобы на неделю с 11 по 17 ноября

Неблагоприятное время может наступить 16 числа, на выходных. В субботу и воскресенье нужно отвечать взаимностью второй половинке, заниматься домашними делами и фокусироваться на всестороннем укреплении отношений. Рабочая неделя будет продуктивнее, если подходить к решению неурядиц творчески. Это идеальная неделя для представителей креативных профессий.

Лев

Для Львов неделя начнется очень непросто, потому что 11 числа звезды и планеты будут находиться в диссонансе. Эта дисгармония породит в них некоторую безответственность и неосмотрительность. В делах, работе и любви это может быть довольно опасным, но уже во вторник-среду ситуация изменится к лучшему. В итоге звезды станут наиболее созидательными в четверг и пятницу. Это позволит Львам завершить важные дела и избавиться от переживаний.

На этой неделе лучше не рисковать. В делах нужно следовать правилам, а в любви искать компромиссы. Три техники помогут привлечь удачу в амурных делах, обрести успех у противоположного пола или создать гармонию с уже имеющейся второй половинкой. В целом неделя покажется Львам приятной, потому что чем ближе к ее концу, тем меньше будет проблем.

Дева

У Дев начинается период, когда можно с легкостью преуспеть в любой из жизненных сфер. Неделя начнется с крайне позитивной ноты, потому что первые три дня для представителей этого знака станут самыми позитивными. Уже с понедельника нужно настроиться на активную работу. Возможно, придется больше работать, но это принесет Девам больше денег и признание.

Четверг станет днем проблем и неожиданных поворотов судьбы. Заговор от бед поможет преодолеть все удары судьбы и стерпеть натиск негативной энергетики. Если на работе все решится трудолюбием, то в любви придется запастись чудовищным терпением и добротой, потому что это будет время диссонанса и разочарований.

Весы

У Весов ожидается довольно приятная неделя, но на выходных звезды и планеты могут начать негативное влиять на представителей этого знака. Им стоит задуматься о том, как повысить свою энергетику . Для этого нужно больше двигаться, дышать свежим воздухом, проводя время на улице, общаться с новыми людьми и не ограничивать себя в любимых делах.

Это прекрасное время для преподнесения подарков окружающим. Последние три будних дня пройдут под эгидой мощнейшего выброса позитивной энергетики звезд и планет. Эти дни станут самыми продуктивными. В понедельник и вторник нужно включаться в работу и не просиживать штаны без дела. Перегружать себя делами тоже не стоит — после рабочего дня нужно уметь расслабляться.

Скорпион