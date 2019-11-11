Гороскоп Павла Глобы на неделю с 11 по 17 ноября

Гороскоп на эту неделю от одного из самых популярных астрологов поможет вам правильно спланировать дела и обойти стороной неурядицы. Павел Глоба поможет настроиться на позитивную волну и даст важные советы всем знакам Зодиака.
Середина ноября будет немного серой, но в этом есть свои определенные плюсы. Например, данная неделя станет предсказуемой и спокойной, без резких изменений в энергетике звезд и планет. Это хорошо скажется на настроении людей и поможет им завершить все самые важные дела перед наступлением зимы. Портал Woman`s day поделился с нами важными рекомендациями эксперта.
Овен
Начало и особенно конец недели для Овнов станут не самыми простыми, зато середину недели звезды сделают очень благоприятной для представителей этого знака Зодиака. В понедельник стоит навести порядок на рабочем месте, а также выбросить из головы все страхи и неуверенность в себе. Астролог советует соблюдать технику безопасности и остерегаться травм. На выходных стоит заняться духовными практиками, чтобы изменить судьбу.
В середине недели Овнам удастся превратить любой кризис в нечто удачное и благоприятное. Нужно лишь немного терпения и приятных слов. В любви людям этого Знака лучше сторониться резкости и необдуманных слов. Это может привести к болезненному разрыву. На текущей неделе нужно проводить больше времени со второй половинкой или в поисках любви, особенно 13, 14 и 15 ноября.
Телец
Второй совет касается заботы о здоровье. Павел Глоба советует Тельцам теплее одеваться и следить за самочувствием. Чем лучше Тельцы будут себя чувствовать, тем успешнее станут в дела и даже в любви. По отношению ко второй половинке и родственникам стоит вести себя более дипломатично, стремиться к переговорам, а не к ругани. Нужно быть чуточку осторожнее.
Близнецы
Впереди напряженная, но крайне продуктивная неделя. Астролог отмечает, что звезды хотят, чтобы люди этого знака Зодиака приступили к исправлению оплошностей и начали работать над возвращением долгов, выполнению данных ранее обещаний. Медлить не стоит. Павел Глоба советует приступить уже в понедельник, так как то самый благоприятный день. Стоит попытаься раскрыть весь свой потенциал к среде или даже вторнику.
Для того, чтобы стать счастливее, порой необходимо отказаться сперва от чего-то, а не приобрести. Эксперты выделяют семь вещей, от которых нужно отказаться, чтобы жизнь стала ярче и приятнее. Также обрести счастье Близнецам поможет встреча с родственниками, смена обстановки и умеренный шопинг. Главное сейчас — спокойствие.
Рак
Неблагоприятное время может наступить 16 числа, на выходных. В субботу и воскресенье нужно отвечать взаимностью второй половинке, заниматься домашними делами и фокусироваться на всестороннем укреплении отношений. Рабочая неделя будет продуктивнее, если подходить к решению неурядиц творчески. Это идеальная неделя для представителей креативных профессий.
Лев
Для Львов неделя начнется очень непросто, потому что 11 числа звезды и планеты будут находиться в диссонансе. Эта дисгармония породит в них некоторую безответственность и неосмотрительность. В делах, работе и любви это может быть довольно опасным, но уже во вторник-среду ситуация изменится к лучшему. В итоге звезды станут наиболее созидательными в четверг и пятницу. Это позволит Львам завершить важные дела и избавиться от переживаний.
На этой неделе лучше не рисковать. В делах нужно следовать правилам, а в любви искать компромиссы. Три техники помогут привлечь удачу в амурных делах, обрести успех у противоположного пола или создать гармонию с уже имеющейся второй половинкой. В целом неделя покажется Львам приятной, потому что чем ближе к ее концу, тем меньше будет проблем.
Дева
У Дев начинается период, когда можно с легкостью преуспеть в любой из жизненных сфер. Неделя начнется с крайне позитивной ноты, потому что первые три дня для представителей этого знака станут самыми позитивными. Уже с понедельника нужно настроиться на активную работу. Возможно, придется больше работать, но это принесет Девам больше денег и признание.
Четверг станет днем проблем и неожиданных поворотов судьбы. Заговор от бед поможет преодолеть все удары судьбы и стерпеть натиск негативной энергетики. Если на работе все решится трудолюбием, то в любви придется запастись чудовищным терпением и добротой, потому что это будет время диссонанса и разочарований.
Весы
Это прекрасное время для преподнесения подарков окружающим. Последние три будних дня пройдут под эгидой мощнейшего выброса позитивной энергетики звезд и планет. Эти дни станут самыми продуктивными. В понедельник и вторник нужно включаться в работу и не просиживать штаны без дела. Перегружать себя делами тоже не стоит — после рабочего дня нужно уметь расслабляться.
Скорпион
Понедельник принесет людям этого знака много проблем, поскольку это самый неблагоприятный день недели. Начать неделю позитивно помогут советы экстрасенсов. Уже со вторник ситуация изменится к лучшему, поэтому Павел Глоба советует Скорпионам как можно быстрее включаться в работу и не пребывать без дела.
В любви и в делах представителям этого знака потребуется больше решительности, веры в себя. Успех практически полностью будет зависеть от активности этих людей. Нужно отдаться себя полностью поискам счастья, чтобы на выходных просто расслабиться и насладиться проделанной работой, ведь это будут самые благоприятные дни недели.
Стрелец
На этой неделе ночные светила помогут Стрельцам определить, чего они хотят от жизни. Возможно, что это удастся им сделать уже в понедельник, пока звезды и планеты будут очень созидательными и позитивными. Некоторым представителям этого знака астролог советует обернуться назад и посмотреть на объем проделанной работы, чтобы можно было сделать определенные выводы.
В любви и в отношениях с людьми в целом Стрельцов могут ожидать трудные ситуации. Разрешить их поможет простой поиск компромиссов. Провоцировать ссоры и конфликты настоятельно не рекомендуется. Одиноким Стрельцам, находящимся в поисках, лучше сфокусироваться на работе, посвятить себя домашним делам, развлечениям.
Козерог
Начало недели отлично подойдет для поиска новых увлечений, смены работы, начала отпуска, обретения свободы. В любовных отношениях, которые испытывают проблемы, желательно сфокусировать внимание на отдыхе друг от друга. Это не значит, что нужно уезжать в другую страну — достаточно просто заниматься своими делами, не провоцируя любимого человека не негатив.
Водолей
Неблагоприятными днями для Водолеев станут понедельник и вторник. В эти два дня желательно не рисковать, чтобы не создать себе новых проблем. Цифровые заговоры на любовь, деньги и удачу помогут людям этого знака сохранить баланс во всех сферах жизни и не нарваться на проблемы. Начиная с 13 ноября для Водолеев наступит очень благоприятное время, в которое нужно фокусироваться на работе.
В любви всё будет непонятным и темным. Для того, чтобы всё было хорошо, необходимо больше думать о делах и вещах, которые позитивно влияют на всех вокруг. Эгоизм сейчас не самый лучший выход из ситуации. Хорошо на отношениях скажется временный отдых друг от друга. Не нужно отказываться от командировок и дел, которые нужно решать порознь.
Рыбы
Среда станет самым неблагоприятным днем недели, в который возможны перепады настроения и проблемы со здоровьем. Положительная энергетика поможет зарядиться удачей на весь этот день. Первые и последние два дня, наоборот, станут самыми созидательными и гармоничными для людей этого знака Зодиака. Это идеальное время для работы, отдыха, общения с людьми, поиска любви.
В отношениях с любимым человеком наступает время, когда стоит приступать к совместным делам. Наслаждение жизнью в компании друзей и второй половинки сделает жизнь Рыб более яркой. Представителям этого знака Павел Глоба советует избегать одиночества и делать маленькие. Но приятные подарки близким.