Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых в ноябре ожидают крутые перемены

Специалист отмечает, что Овны время от времени испытывают чувство уныния или страдают депрессией. Представители этого знака Зодиака склонны к «самоедству» и внутреннему копаннию. Однако, несмотря на самое скверном расположение духа, Овен может максимально сосредоточить свои силы и совершить серьезный рывок. Пока у Овнов складывается не самое лучшее время, но они точно смогут в ноябре вырваться из ловушки, в которой оказались, и зажить новой жизнью. По прогнозу Павла Глобы, их жизнь скоро изменится в лучшую сторону.

Львы традиционно считаются сложными людьми. Они никогда не жалуются, даже если переживают самый тяжелый период своей жизни. Как бы трудно им не было, они будут стремиться все преодолеть в одиночку и делать при этом «хорошую мину». Тем не менее, в ноябре астролог обещает представителям этого знака Зодиака выход из затруднительного положения. Львы могут сменить место работы, переехать в другой город, расстаться с ненужными людьми, и все эти события пойдут на пользу.