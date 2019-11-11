Гороскоп на 11 ноября: Близнецов ждет эмоционально напряженный день, а Стрельцы получат прибыль

Овен

Несмотря на занятость, постарайтесь в этот день полноценно отдохнуть, а особенно – эмоционально.

Телец

Хороший период, когда все дела не пробуксовывают, а даются легко и без особого напряга. Вы останетесь довольны.

Близнецы

Вас ждет эмоционально напряженный день. А потому старайтесь направлять свою энергию в мирное русло.

Рак

Решать все организационные и рабочие вопросы лучше сообща, не взваливайте на себя всю ответственность.

Лев

Есть вероятность поломки бытовой техники. Вам придется рассчитывать на собственные силы, а не ждать помощи со стороны.

Дева

В этот день важно не совершать спонтанных и необдуманных поступков, иначе вы вскоре пожалеете об этом.

Весы

Отключите мозги и откажитесь от серьезной умственной работы. Отдайте предпочтение физическому труду.

Скорпион

Можете рассчитывать на приятные новости от старых знакомых – они вас порадуют. Подходящее время для перемен.

Стрелец

Вас порадует неожиданное финансовое вливание – получите прибыль или же кто-то вернет старый долг.

Козерог

Подходящее время, чтобы заняться планированием бизнеса. Обсудите перспективы с единомышленниками.

Водолей

Освободитесь от ненужной информации и переключитесь на темы, которые вам действительно важны.

Рыбы