Гороскоп на 11 ноября: Близнецов ждет эмоционально напряженный день, а Стрельцы получат прибыль

сегодняшний понедельник проходит под влиянием 15-го лунного дня и считается одним из самых опасных периодов в лунном месяце. Эти непростые энергии будут преследовать нас с самого утра и дотемна. Поэтому расслабиться можно будет только ближе к вечеру, когда наступят гармоничные и радостные 16-е лунные сутки, пишут vesti.ua.
Овен
Несмотря на занятость, постарайтесь в этот день полноценно отдохнуть, а особенно – эмоционально.
Телец
Хороший период, когда все дела не пробуксовывают, а даются легко и без особого напряга. Вы останетесь довольны.
Близнецы
Вас ждет эмоционально напряженный день. А потому старайтесь направлять свою энергию в мирное русло.
Рак
Решать все организационные и рабочие вопросы лучше сообща, не взваливайте на себя всю ответственность.
Лев
Есть вероятность поломки бытовой техники. Вам придется рассчитывать на собственные силы, а не ждать помощи со стороны.
Дева
В этот день важно не совершать спонтанных и необдуманных поступков, иначе вы вскоре пожалеете об этом.
Весы
Отключите мозги и откажитесь от серьезной умственной работы. Отдайте предпочтение физическому труду.
Скорпион
Можете рассчитывать на приятные новости от старых знакомых – они вас порадуют. Подходящее время для перемен.
Стрелец
Вас порадует неожиданное финансовое вливание – получите прибыль или же кто-то вернет старый долг.
Козерог
Подходящее время, чтобы заняться планированием бизнеса. Обсудите перспективы с единомышленниками.
Водолей
Освободитесь от ненужной информации и переключитесь на темы, которые вам действительно важны.
Рыбы
Постарайтесь избегать общения с шумной компанией. Вы быстро устанете, а выгода от этого будет минимальной.