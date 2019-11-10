Бойфренд Анны Седоковой получил серьезную травму

Певица и ее бойфренд столкнулись с первыми трудностями в отношениях. По словам Анны, Янис несколько дней назад получил серьезную травму, после чего у него сильно болит рука. Несмотря на плохое самочувствие, спортсмен не мог отказать возлюбленной и приехал на студию, чтобы поддержать ее во время работы над новым музыкальным материалом.

А после они отправились в один из столичных медицинских центров, чтобы сделать МРТ и переговорить с доктором по поводу дальнейших планов и лечения. Артистка очень переживает за возлюбленного.

«Уже четыре дня адская боль в локте. Живет и играет на обезболивающих», — сообщила звезда.

Похоже, специалисты заверили Анну, что здоровью Тиммы ничего не угрожает. «Все будет хорошо, вылечимся. Рука будет у Яниса как новенькая», — заметила певица. Подписчики пожелали артистке и спортсмену здоровья, а также призвали следить за руками, ведь для баскетболиста это очень важно, тем более, во время напряженного сезона, который сейчас идет у спортсмена.

В нескольких интервью Анна признавалась, что познакомившись с Янисом, полюбила этот вид спорта и теперь горячо поддерживает его во время соревнований. Так, она попыталась сравнить баскетбол с футболом и хоккеем, которые, по ее мнению, проигрывают по накалу страстей. «Там интересно, когда забивают 3-4 мяча, то в баскетболе их минимум 60», — говорит экс-солистка «ВИА Гга». Кроме того, Седокова считает, что на площадке выступают самые крутые парни: средний рост которых два метра, кроме того они имеют атлетическое телосложение, которое привлекает всех женщин.