Бойфренд Анны Седоковой получил серьезную травму

Анна Седокова лечит нового возлюбленного, который получил травму. Тимма вместе с избранницей ходит по врачам и во всем слушается любимую, которая намерена быстрее поставить его на ноги, сообщает Starhit.ru.
Певица и ее бойфренд столкнулись с первыми трудностями в отношениях. По словам Анны, Янис несколько дней назад получил серьезную травму, после чего у него сильно болит рука. Несмотря на плохое самочувствие, спортсмен не мог отказать возлюбленной и приехал на студию, чтобы поддержать ее во время работы над новым музыкальным материалом.
А после они отправились в один из столичных медицинских центров, чтобы сделать МРТ и переговорить с доктором по поводу дальнейших планов и лечения. Артистка очень переживает за возлюбленного.
«Уже четыре дня адская боль в локте. Живет и играет на обезболивающих», — сообщила звезда.
Похоже, специалисты заверили Анну, что здоровью Тиммы ничего не угрожает. «Все будет хорошо, вылечимся. Рука будет у Яниса как новенькая», — заметила певица. Подписчики пожелали артистке и спортсмену здоровья, а также призвали следить за руками, ведь для баскетболиста это очень важно, тем более, во время напряженного сезона, который сейчас идет у спортсмена.
В нескольких интервью Анна признавалась, что познакомившись с Янисом, полюбила этот вид спорта и теперь горячо поддерживает его во время соревнований. Так, она попыталась сравнить баскетбол с футболом и хоккеем, которые, по ее мнению, проигрывают по накалу страстей. «Там интересно, когда забивают 3-4 мяча, то в баскетболе их минимум 60», — говорит экс-солистка «ВИА Гга». Кроме того, Седокова считает, что на площадке выступают самые крутые парни: средний рост которых два метра, кроме того они имеют атлетическое телосложение, которое привлекает всех женщин.
Отметим, что о романе певицы и спортсмена заговорили летом, когда их вместе увидели на одном из европейских курортов. Тогда никто не признал в высоком красавце Яниса, а после его супруга выступила с заявлением, что он бросил ее с маленьким ребенком ради сексуальной певицы. Она назвала Анну разлучницей, и рассказала о том, что спортсмен заблокировал банковские карты и не хочет общаться с малышом.