У Ольги Бузовой намечается интересный роман

У нее будет какой-то интересный для нее роман. Причем, возможно, это человек, которого она уже знает. Ей нужен какой-то очень творческий человек, может быть, какой-то нестандартный режиссер, может, человек одной с ней профессии. Такой классический серьезный муж-бизнесмен ей не подойдет. Он с ней не сможет ужиться, она — с ним,